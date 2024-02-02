Іспанські ЗМІ розпустили чутки, що Кейт Міддлтон була в комі після операції

У Букінгемському палаці були в люті, коли на іспанському шоу розповіли про те, що принцеса Уельська була в комі. І перебувала у "великій небезпеці" після своєї планової операції.

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Чиновники Букінгемського палацу були розлючені після того, як в іспанському новинному шоу "вигадали" заяви про те, що Кейт перебувала в "комі" і "у великій небезпеці" після операції на черевній порожнині. Журналістка Кончіта Каллеха навіть заявила, що лікарям довелося діяти швидко, оскільки вони "рятували Кейт життя". Заява прозвучала за день до виписки принцеси з лікарні. Про це пише Daily Mail.

59-річна Каллеха, яка виступала на іспанському телебаченні як королівський експерт, сказала, що радикальні дії медичної бригади передбачали інтубацію 42-річної принцеси Уельської та введення її в штучну кому.

"Були серйозні ускладнення, яких вони не очікували, тому що операція пройшла добре, але післяопераційний період пройшов не так, як очікувалося", — заявила вона.

Також журналістка розповіла, що, одужуючи, Кейт Міддлтон знадобитися деяка допомога і повідомила, що в їхньому з принцом Вільямом будинку облаштували "цілу лікарню".

Але заяви іспанки, зроблені на новинному каналі Fiesta, були відкинуті палацом.

Принцесу Уельську виписали з лікарні всього за кілька годин до того, як король Чарльз також покинув лондонську клініку після триденного перебування, щоб відновитися після операції на простаті.

Король Чарльз залишає Лондонську клініку після операції

"Це повна нісенітниця. Ця журналістка не зробила жодних спроб перевірити все, що вона сказала, не зв'язалася з ким-небудь із членів сім'ї. По суті, це вигадка, і я буду використовувати тут ввічливу англійську: це абсолютно не так", — повідомило джерело британським ЗМІ.

Канал Fiesta, де були зроблені заяви, є найбільш популярним каналом в Іспанії протягом 13 років. Він відомий своїми передачами світської хроніки і був заснований італійською медіакомпанією, яка раніше належала Сільвіо Берлусконі.

Заяви про принцесу Уельську швидко стали вірусними і навіть були підхоплені більш серйозними сайтами країни, включно з El Confidencial, La Vanguardia і La Razon.

Каллеха також стверджувала, що отримала інформацію про принцесу Уельську завдяки допомозі членів королівського двору "повністю конфіденційно", проте палац повністю спростував цю інформацію.

У палаці категорично спростували її твердження про те, що Кейт уперше доправили в лікарню 28 грудня, де вона пробула кілька днів, оскільки, за її словами, вона "почала почуватися погано, причому вже не вперше".

Кейт Міддлтон повернулася додому на початку цього тижня після двотижневого перебування в лікарні після операції на черевній порожнині — з квітами і подарунковим пакетом, залишеними доброзичливцями, яких привіз до Віндзора королівський помічник.

Вона звернулася до лондонської клініки за 14 днів до цього, у вівторок, 16 січня, і королівські джерела повідомили, що їй уже краще, тож вона одужуватиме і працюватиме з дому.

У заяві представника Кенсингтонського палацу йдеться: "Принцеса Уельська повернулася додому у Віндзор, щоб продовжити відновлення після операції. Вона робить хороші успіхи. Принц і принцеса хочуть сказати величезне спасибі всій команді Лондонської клініки, особливо відданому своїй справі медперсоналу, за надану допомогу. Сім'я дякує за добрі побажання".

Чарльз вийшов з лондонської клініки в Мерілебоні в супроводі королеви Камілли сьогодні після трьох ночей під наглядом.

Королева Камілла відвідує чоловіка в клініці

75-річного монарха госпіталізували минулої п'ятниці вранці близько 9-ї години ранку, оскільки він пройшов коригувальну процедуру на простаті.

Повідомляється, що Чарльз може взяти відпустку на місяць, поки він одужує.

Нещодавно британські ЗМІ повідомили, що Кейт Міддлтон уже готується повернутися до своїх обов'язків і вже почала роботу.