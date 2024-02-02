Испанские СМИ распустили слухи, что Кейт Миддлтон была в коме после операции

В Букингемском дворце были в ярости, когда на испанском шоу рассказали о том, что принцесса Уэльская была в коме. И находилась в "большой опасности" после своей плановой операции.

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Чиновники Букингемского дворца были в ярости после того, как в испанском новостном шоу "выдумали" заявления о том, что Кейт находилась в "коме" и "в большой опасности" после операции на брюшной полости. Журналистка Кончита Каллеха даже заявила, что врачам пришлось действовать быстро, поскольку они "спасали Кейт жизнь". Заявление прозвучало за день до выписки принцессы из больницы. Об этом пишет Daily Mail.

59-летняя Каллеха, которая выступала на испанском телевидении в качестве королевского эксперта, сказала, что радикальные действия медицинской бригады включали интубацию 42-летней принцессы Уэльской и введение ее в искусственную кому.

"Были серьезные осложнения, которых они не ожидали, потому что операция прошла хорошо, но послеоперационный период прошел не так, как ожидалось", — заявила она.

Также журналистка рассказала, что, выздоравливая, Кейт Миддлтон понадобиться некоторая помощь и сообщила, что в их с принцем Уильямом доме обустроили "целую больницу".

Но заявления испанки, сделанные на новостном канале Fiesta, были отвергнуты дворцом.

Принцесса Уэльская была выписана из больницы всего за несколько часов до того, как король Чарльз также покинул лондонскую клинику после трехдневного пребывания, чтобы восстановиться после операции на простате.

Король Чарльз покидает Лондонскую клинику после операции

"Это полная чушь. Эта журналистка не предприняла никаких попыток проверить все, что она сказала, не связалась с кем-либо из членов семьи. По сути, это выдумка, и я буду использовать здесь вежливый английский: это абсолютно не так", — сообщил источник британским СМИ.

Канал Fiesta, где были сделаны заявления, является самым просматриваемым каналом в Испании на протяжении 13 лет. Он известен своими передачами светской хроники и был основан итальянской медиакомпанией, ранее принадлежавшей Сильвио Берлускони.

Заявления о принцессе Уэльской быстро стали вирусными и даже были подхвачены более серьезными сайтами страны, включая El Confidencial, La Vanguardia и La Razon.

Каллеха также утверждала, что получила информацию о принцессе Уэльской благодаря помощи членов королевского двора "полностью конфиденциально", однако дворец полностью опроверг эту информацию.

Во дворце категорически опровергли ее утверждения о том, что Кейт впервые доставили в больницу 28 декабря, где она пробыла несколько дней, поскольку, по ее словам, она "начала чувствовать себя плохо, причем уже не в первый раз".

Кейт Миддлтон вернулась домой в начале этой недели после двухнедельного пребывания в больнице после операции на брюшной полости — с цветами и подарочным пакетом, оставленными доброжелателями, которых привез в Виндзор королевский помощник.

Она обратилась в лондонскую клинику за 14 дней до этого, во вторник, 16 января, и королевские источники сообщили, что ей уже лучше, так что она будет выздоравливать и работать из дома.

В заявлении представителя Кенсингтонского дворца говорится: "Принцесса Уэльская вернулась домой в Виндзор, чтобы продолжить восстановление после операции. Она делает хорошие успехи. Принц и принцесса хотят сказать огромное спасибо всей команде Лондонской клиники, особенно преданному своему делу медперсоналу, за оказанную помощь. Семья благодарит за добрые пожелания".

Чарльз вышел из лондонской клиники в Мэрилебоне в сопровождении королевы Камиллы сегодня после трех ночей под наблюдением.

Королева Камилла навещает супруга в клинике

75-летнего монарха госпитализировали в прошлую пятницу утром около 9 часов утра, поскольку он прошел корректирующую процедуру на простате.

Сообщается, что Чарльз может взять отпуск на месяц, пока он выздоравливает.

Недавно британские СМИ сообщили, что Кейт Миддлтон уже готовится вернуться к своим обязанностям и уже начала работу.