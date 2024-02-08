Джонні Деппа в "Піратах Карибського моря" замінить темношкіра актриса, -ЗМІ

У перезавантаженні франшизи Айо претендує на роль легендарної піратки Енн Бонні. Вибір актриси вже висміяв Ілон Маск.

28-річна американська комікиня, сценаристка, продюсерка й акторка Айо Едебірі має намір зіграти в новому фільмі "Пірати Карибського моря", повідомляє СomicВookМovie.

Ще 2018 року стало відомо, що Disney планує два окремі перезавантаження популярної франшизи, жодне з яких не матиме жодного стосунку до оригінальних "Піратів" із Джонні Деппом, Кірою Найтлі та Орландо Блумом у головних ролях. Наразі обидва проекти все ще перебувають у розробці.

У новому спін-оффі "Піратів" за романом "Хижі птахи" від Крістіни Гадсон, Марго Роббі має зіграти головну роль. З чуток, Айо Едебірі, яка зіграла в серіалі "Ведмідь", розглядається на роль персонажа, заснованого на реальній піратці Енн Бонні. Остання, до речі, була світлошкірою ірландкою.

Приблизно такий вигляд мала справжня Енн Боні Фото: Соцмережi

Спочатку на її роль пророкували зірку "Вартових Галактики" Карен Гіллан, яка зіграла Небулу, однак, схоже, відтоді плани змістилися до того, щоб узяти на роль чорношкіру жінку з упором на "молоду команду піратів, які шукають захований скарб", і Айо тепер світить роль Редд, яка замінить Джека Горобця.

Ходили чутки, що принаймні один із цих проєктів може "залишити двері відчиненими" для повернення Деппа, але нічого конкретного на цю тему поки не повідомляють.

Як би там не було, але вже з'явилася перша реакція на новий каст. Зокрема, Ілон Маск назвав Disney "відстоєм", опублікувавши фото Едебірі та Деппа.

Ілон Маск висміяв новий каст "Піратів" Фото: Юсаку Маесава

У коментарях до публікації Маска з'явилося чимало мемів на цю тему.

Джонні Деппа "викинули" з франшизи після того, як його колишня дружина Ембер Герд звинуватила актора в домашньому насильстві, і коли він програв суд про наклеп британському таблоїду. Коли Джонні вдалося відновити репутацію, він заявив, що не повернеться до співпраці зі студією, яка його зрадила.

Раніше Фокус писав, що Disney готова була заплатити Деппу $300 мільйонів за повернення.