Королева Ранія вивела у світ доньок та сина на честь ювілею короля (фото)

Йорданський король Абдалла ІІ перебуває на престолі 25 років, а у шлюбі з Ранією — майже 31 рік. До родини приєдналися дві доньки та старший син з дружиною.

Королева Йорданії Ранія вийшла у світ з чоловіком, королем Абдаллою ІІ, та їхніми дітьми. Знімками з офіційної події дружина монарха ділиться в Instagram.

Королівська родина зʼявилася на публіці на честь 25-го ювілею перебування Абдалли ІІ на престолі.

"Лідер, благословенний великим народом, і народ, благословенний великим лідером; разом 25 років віддаємо цій любій країні. З церемонії підняття прапора Срібного ювілею з нагоди 25-річчя сходження Його Величності на Престол", — написала дружина йорданського короля.

Для важливої події багатодітна мама обрала темне кашемірове пальто з комірцем від Dior. До офіційного образу Ранія додала сумочку Louis Vuitton та сонцезахисні окуляри у вінтажому стилі. Волосся монаршої персони традиційно було укладене легкими хвилями.

Тим часом король Абдалла ІІ зʼявився на публіці в класичному костюмі з білою сорочкою та блакиткою краваткою.

Королівська родина Йорданії

Ювілей батька також відвідав його старший син, кронпринц Хусейн з дружиною Раджвою. Пара одружилася у червні 2023 року.

На публіці принцеса Раджва зʼявилася в чорній сукні та зі смарагдовою сумочкою. Тим часом майбутній король Йорданії поєднав діловий костюм з традиційним арабським головним убором — гутрою.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва

Принцеса Іман обрала для появи темно-сіре пальто з бахромою.

Принцеса Іман

А принцеса Сальма продемонструвала чорне пальто Louis Vuitton з колекції 2001 року. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами.

Принцеса Сальма

Втім, принца Хашема на офіційних фото не було помічено.

Принц Хашем

Нагадаємо, королева Ранія вийшла у світ у блузці з вишивкою.

Також Фокус писав про пораду королеви Ранії принцесі Раджві.