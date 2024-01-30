Королева Йорданії Ранія зворушливо звернулася до чоловіка в його день народження (фото)

Король Абдалла ІІ 30 січня 2024 відзначає 62-річчя. Його вітають прихильники та дружина.

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53-річна королева Йорданії Ранія привітала чоловіка, короля Абдаллу ІІ, із 62-річчям. Знімок з іменинником монарша персона опублікувала в Instagram з понад 10 млн підписників.

"Кожен день з тобою — це благословення! З днем народження, Ваша Величносте", — написала мама чотирьох дітей.

На фото королева Йорданії постала в білій футболці та з розпущеним волоссям. Тим часом її чоловік продемонстрував темне вбрання. Подружжя стояло поруч та посміхалося на камеру.

Король та королева Йорданії

"З днем народження, Ваша Величносте, з усією любов'ю та глибокою повагою", "З днем народження, Ваша Величносте", "Нехай Бог ніколи не позбавляє вас одне одного і не позбавляє нас вас", — приєднуються до привітань прихильники королівської родини.

Королева Ранія та король Абдалла ІІ одружилися у 1993 році. Вони стали батьками чотирьох дітей — синів Хусейна та Хашема, доньок Іман та Сальми. Первісток пари, кронпринц Хусейн, наразі перший у черзі на престол. Він одружився з принцесою Раджвою у червні 2023 року.

Король та королева Йорданії із синами

Нагадаємо, королева Ранія продемонструвала елегантну блузу з вишивкою.

Також Фокус писав про пораду, яку королева Йорданії дала своїй майбутній невістці перед весіллям.