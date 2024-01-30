Королева Иордании Рания трогательно обратилась к мужу в его день рождения (фото)

Король Абдалла II 30 января 2024 года отмечает 62-летие. Его поздравляют поклонники и жена.

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53-летняя королева Иордании Рания поздравила мужа, короля Абдаллу II, с 62-летием. Снимок с именинником монаршая персона опубликовала в Instagram с более чем 10 млн подписчиков.

"Каждый день с тобой — это благословение! С днем рождения, Ваше Величество", — написала мама четверых детей.

На фото королева Иордании предстала в белой футболке и с распущенными волосами. Между тем ее муж продемонстрировал темный наряд. Супруги стояли рядом и улыбались на камеру.

Король и королева Иордании

"С днем рождения, Ваше Величество, со всей любовью и глубоким уважением", "С днем рождения, Ваше Величество", "Пусть Бог никогда не лишает вас друг друга и не лишает нас вас", — присоединяются к поздравлениям сторонники королевской семьи.

Королева Рания и король Абдалла II поженились в 1993 году. Они стали родителями четырех детей — сыновей Хусейна и Хашема, дочерей Иман и Сальмы. Первенец пары, кронпринц Хусейн, сейчас первый в очереди на престол. Он женился на принцессе Раджве в июне 2023 года.

Король и королева Иордании с сыновьями

Напомним, королева Рания продемонстрировала элегантную блузу с вышивкой.

Также Фокус писал о совете, который королева Иордании дала своей будущей невестке перед свадьбой.