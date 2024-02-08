У США продають найдорожчий будинок у країні: просять 295 мільйонів доларів

Комплекс на березі моря побудував фінансист для його сім'ї з 13 дітей і 84 онуків. На території три будинки і приватний басейн для яхт.

Найдорожчий будинок Америки з'явився на ринку і його можна купити за приголомшливі 295 мільйонів доларів. Комплекс на березі моря побудував фінансист Джон Донахью для його величезної сім'ї з 13 дітей і 84 онуків у 1980-х роках. Ділянку він купив лише за мільйон доларів. Про це пише Daily Mail.

Джон Донах'ю помітив незабудовану ділянку землі в Неаполі, штат Флорида, під час польоту на літаку 1985 року і заплатив за неї 1 мільйон доларів. На той момент там був тільки маленький рибальський будиночок в оточенні мангрових заростей.

Найдорожчий будинок у США

Потім він побудував там розкішний особняк із басейном для яхт. Пізніше було додано ще два будинки: один приблизно 1990 року, а інший 2013 року.

І Джон приймав там таких відомих особистостей, як колишній президент Джордж Буш-старший і Арнольд Палмер.

Будинок Донах'ю може встановити рекорд з найдорожчого продажу житла в США, якщо досягне запитуваної ціни — і ріелтори кажуть, що його ймовірні покупці настільки багаті, що в кінцевому підсумку можуть знести наявні особняки, а потім перебудувати їх.

Спадкоємці вирішили продати величезний маєток після того, як померли його перші власники: Джон і Родора Донахью.

Фото: Instagram Coldwell Banker Real Estate

Побожні католики, сім'я Донах'ю наголошувала на сім'ї, вірі та своєму бізнесі Federated Investors, співзасновником якого Джон став 1955 року.

Білл, один зі спадкоємців, згадував, як його батьки переїхали до Неаполя з Піттсбурга приблизно 1990 року, відтоді сім'я розширилася, тепер до неї входить понад 175 правнуків.

Регулярно понад 100 осіб збиралися в готелі в Неаполі на вечірні вечірки в п'ятницю і суботу, вечірки на честь Гелловіна, полювання на крашанки та різноманітні урочистості, від танців на честь повернення на батьківщину до весіль і аж до 90-річчя Родори у 2015 році.

"Я впевнений, що було багато випадків, коли всі ліжка в кожній кімнаті були зайняті", — сказав Білл.

Маєток Донах'ю продають за 295 млн доларів Фото: Instagram Coldwell Banker Real Estate

Крім сімейних заходів, Білл розповів, як його батьки приймали таких видатних особистостей, як колишній президент Джордж Буш-старший і Барбара Буш, назвавши їхню кімнату для гостей "Президентським люксом".

До їхнього 50-річного ювілею 1996 року Білл поділився зі ЗМІ, як його батьки з приблизно 100 дітьми та онуками вирушили до Риму на зустріч із Папою Іоанном Павлом II.

Його батько особисто представив кожного члена сім'ї понтифіку, який був шокований великим розміром сім'ї.

"Тато продовжував говорити: "Це все ваші?" Він, напевно, сказав це разів п'ять", — зі сміхом згадував Білл.

Нагадаємо, у травні 2023 року Бейонсе і Джей-Зі здійснили історичну купівлю нерухомості і при цьому побили попередні рекорди цін на житло в Каліфорнії. Пара мільярдерів купила розкішний особняк у Малібу за колосальні 200 мільйонів доларів, що зробило його найдорожчим будинком, який будь-коли продавали у штаті Каліфорнія. Але будинок у Неаполі може побити цей рекорд.