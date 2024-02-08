Демі Мур зіграє нову роль

Демі Мур зіграє в серіалі "Лендман" Камі, дружину одного з найвпливовіших нафтовиків Техасу і друга Томмі Норріса (якого грає Біллі Боб Торнтон). Зйомки проекту вже стартували.

61-річна американська актриса переживає новий пік творчої кар'єри. Не встигнувши знятися в серіалі "Трумен Капоте проти лебедів", вона приєдналася до акторського складу серіалу Paramount + "Лендман" Тейлора Шерідана, повідомляє Еxpress.

Автор "Єллоустона" Шерідан написав новий проєкт із подкастером Крістіаном Воллесом. Демі зіграє в ньому Камі, дружину одного з найвпливовіших нафтовиків Техасу і друга Томмі Норріса (якого грає Біллі Боб Торнтон).

За словами президента і генерального директора Showtime/MTV Entertainment Studios Кріса Маккарті, Демі Мур — "знаковий і видатний талант".

"Ми дуже раді, що вона приєдналася до Біллі Боба Торнтона і зоряного складу "Лендмана", нашого наступного епічного серіалу Тейлора Шерідана", — заявив він.

Дія фільму "Лендман", як і "Єллоустоун", відбувається в наші дні та натхненна популярним подкастом Boomtown, у якому розповідається про нафтовий бум XXI століття в західному Техасі. Це "історія про хуліганів і диких мільярдерів, які розпалюють такий великий бум, що він змінює наш клімат, нашу економіку і нашу геополітику".

Шерідан також виступить виконавчим продюсером серіалу через свою продюсерську компанію Bosque Ranch.

У Форт-Верті, штат Техас, наразі вже тривають зйомки фільму "Лендман", хоча офіційна дата релізу ще не відома.

Демі Мур зробила собі ім'я в Голлівуді, знявшись у таких великих блокбастерах, як "Червона літера", "Розкриття", "Солдат Джейн", "Привид", "Декілька хороших хлопців" і "Непристойна пропозиція". Вона також працювала продюсером і актрисою озвучування подкасту QCode "Dirty Diana", який буде адаптований у серіал, де зіграє Мур.

Раніше Фокус писав, що Демі Мур розповіла про свою роботу з Томом Крузом.