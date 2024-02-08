Фарбування волосся - які кольори будуть в тренді у 2024 році

Перший місяць року промайнув дуже швидко, а це значить, що на порозі вже весна. А як всім відомо з приходом весни у всіх прокидається бажання змін, нових емоцій та чогось цікавого.

Зазвичай у жінок прихід весни асоціюється з походом до перукаря, адже якщо взимку всі ходять в шапках чи хустках, то з першими промінчиками тепла, хочеться показати всю красу свого волосся. Саме тому Фокус підготував підбірку актуальних та трендових варіантів фарбування волосся, які будуть в моді у 2024 році.

Пастельні відтінки

Звісно варто звернути увагу на пастельні відтінки — мова йде про лагідні кольори волосся, такі як рожевий, блакитний або лавандовий. Вони будуть популярним трендом та створюватимуть ніжний і романтичний вигляд.

Натуральні кольори

Останнім часом все більшої популярності набувають натуральні кольори. Саме тому в пріоритеті краще зберігати природний колір волосся.

Блонд

Раніше Фокус писав, що у 2024 році трендом залишиться блонд і розповів, на які саме відтінки та варіації краще всього звернути увагу.

Каштановий колір

Каштановий колір волосся є популярним трендом. У 2024 році на нього варто звернути особливу увагу. Він надає волоссю теплоту і природний вигляд. Каштанові відтінки можуть бути різними — від світлого каштану до глибокого шоколадного кольору. Цей відтінок волосся гарно поєднується з різними кольорами очей і робить їх більш виразними. Однак обираючи каштановий відтінок, важливо враховувати ваш тон шкіри і кольорову типологію, щоб визначити найбільш вдалий варіант для вас.

Ковбойська мідь

Тренд на цей варіант фарбування волосся зародився ще наприкінці 2023 року і досі продовжує набирати обертів. Цей варіант фарбування волосся поєднує в собі теплі відтінки міді з відтінками блонду і яскравого мідного кольору, надаючи волоссю стильний і модний вигляд.

Червоний імбир

Червоний імбир — трендових кольорів фарбування волосся в наш час. Він додає теплого і природного вигляду до волосся, та добре підходить різним типам шкіри.

Червоний імбир може мати багато варіацій від темно-медового до світло-каштанового, що дозволяє підібрати відтінок, який найкраще пасуватиме до вашого вигляду.

Нагадаємо, раніше ми писали, який варіант стрижки бороди буде популярним в 2024 році. Крім цього, стрижка для жінок після 40 років: які зачіски допоможуть виглядати молодше.