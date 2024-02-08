Олена Кравець відверто зізналася, чи робила пластичні операції

Колишня акторка "Кварталу 95" Олена Кравець зізналася, як змінилася її думка до свого зовнішнього вигляду з роками. Також вона не приховує, чи мала хірургічні втручання

47-річна комедійна акторка та зірка "Кварталу 95" Олена Кравець відверто розповіла, чи робила пластичні операції і чи планує в майбутньому. Про це вона розповіла в інтервʼю інтерв’ю ТСН Ексклюзив.

Зокрема, спочатку акторка зізналася, як відноситься до свого віку та зовнішніх змін, які відбуваються.

"Мені іноді важко прийняти своє відображення в дзеркалі, тому, що я внутрішньо відчуваю себе одним чином, а коли я дивлюся в дзеркало на мене дивиться якась інша жінка, я її не знаю. Я її не знаю, що? хто ти? Потім ти згадуєш скільки тобі років і думає ну нічого",- зізналася Олена.

Вона також наголосила, що почувається комфортно у своєму віці. А також зізналася, що зараз доводиться виділяти трохи більше часу на догляд за собою.

"Я працюю з кістками, з черепом, м’язами, остеопатично, тобто я ставлю все на місце, щоб всі тканини були на місці, щоб не було перекосів. Я працюю з хребтом, тазовим дном, з стопами. Тобто я пішла в очищення, я зрозуміла, щоб мені позбутися всякої бяки, яка на мене напала, мені треба трохи почистити організм. Набагато легше стало. Баласт. Сталося важливе усвідомлення, треба зробити зсередини організм легшим, чистішим. Наш організм дуже здатний до відновлення. Я не про таблетки і не про БАДи,я не про це все. Чим менше в себе треба щось пити тим краще. Тому я обираю якісь такі засоби екологічні та не шкідливі",- додала Кравець.

55:51 Про пластичну хірургію

Також акторка зізналася, що з певних причин зі здоровʼям не може собі дозволити різні процедуру. Крім цього, колишня акторка "Кварталу 95" заявила, що ніколи не робила пластичних операцій і поки не планує, адже вона дуже цього боїться.

"Я боюся (ред. пластичних операцій) страшне. Я іноді уявляю, якби отут отак, а отут отак. Боже, знову 36. Але потім думаєш, та ні. Просто прийми це і роби те що можеш. Мені дуже подобається спілкуватися з жінками, які старші за мене, 50, 55, 60, іноді відбувається якесь спілкування і ти розумієш, що ти молодша і відчуваєш себе молодшою. Хоча зазвичай в моєму оточенні зараз всі молодші мене. І це один стан, коли всі молодші за тебе, і ти розумієш, так досвід, але ти вже трохи по іншому виглядаєш. А коли ти спілкуєшся з жінками, знаєте, такими, смачними, в 55 чи 65, вони взагалі не памʼятають віку. Вони несуть таку впевненість в тому, що не в цьому сенси, що дуже важливо, як ти живеш, про що ти, чим ти корисний цьому світу, чим ти корисний людям. І це такі глиби ці жінки, вони жили в ті часи, коли пластична хірургія ще не мала такого розвитку як зараз, тому вони без нічого, з нафарбованими губами, навіть не очами, в класному одязі, з короткими якимись зачісками. Вони такі якісь стильові. Мені подобається дуже та картина світу, яку вони транслюють. Тому мені, коли я з ними спілкуюсь, мені не страшно",- резюмувала Кравець.

Нагадаємо, Олена Кравець зізналася, чи спілкується з акторами "Кварталу 95" і чи повернеться ще до їх складу. Також подруга і кума Зеленських Олена Кравець зізналася, чи підтримує стосунки з президентською родиною.