Позолота, червоні килими та розкішний сад: який вигляд має резиденція, куди Чарльз III поїхав після лікарні (фото)

В особняку є п'ять спалень і мала вітальня, наповнені сімейними портретами та антикваріатом, а також розкішні коридори з червоними килимами.

Британські медіа показали, який вигляд має всередині резиденція Кларенс-хаус, де король Чарльз III відпочивав після лікування раку. Знімки опублікувало ЗМІ Daily Mail.

Кларенс-хаус, спроєктований Джоном Нешем і побудований у 1825-1827 роках для герцога Кларенса, розташований поруч із Сент-Джеймським палацом на вулиці Мелл. Попри значну площу у 2 646 квадратних метрів, лондонська резиденція є одним з найменших об'єктів, що належать монарху в усьому світі.

В особняку є п'ять спалень і мала вітальня, наповнені сімейними портретами та антикваріатом, а також розкішні коридори з червоними килимами.

П'ять головних кімнат слугують приймальнями під час дипломатичних візитів. А в "малій вітальні", що зберегла свій вигляд з часів королеви-матері, — спокійні кремові стіни та великі шафи, заповнені книжками, сувенірами та антикваріатом.

Розкішна кімната з розсувними блакитними шторами найвідоміша тим, що 2013 року в ній проходили хрестини принца Джорджа. Фотографія цієї події займає чільне місце на низькому кавовому столику в оточенні інших фотографій принцеси Шарлотти, принців Вільяма і Гаррі.

Елегантна "мала вітальня" Кларенс-хауса з блакитними шторами до підлоги Фото: The Royal Family

Бібліотека, розташована між малою вітальнею і їдальнею, слугує місцем прийому гостей для проведення неформальних заходів, таких як чаювання. Остання прикрашена різними творами мистецтва (зокрема зображеннями трьох попередніх собак королівської сім'ї) і розрахована на 12 осіб.

Їдальня, прикрашена різними витворами мистецтва Фото: The Royal Family

Вишуканий коридор, встелений плюшевим червоним килимом, веде в Садову кімнату, яка була улюблена принцесою Маргарет. Це приміщення має чотири великі вікна, що виходять на розкішний сад.

Вишукані коридори Кларенс-хауса встелені плюшевими червоними килимами, Фото: Clarence House/Instagram

Нагадаємо, раніше медіа показали "найгламурніший будиночок на світі" чотирьох поколінь королівських дітей. У будинку були гаряча і холодна вода, сушарка для рушників та електрика. Також у котеджі були газова плита Magnet, холодильник і пральна машина з люлькою, а також телефон, що працює.

А в жовтні 2023 року стало відомо про те, що король Карл III й королева-консорт Камілла не хочуть жити в Букінгемському палаці. На думку монарха, офіційна резиденція британських королів не відповідає сучасним викликам.