Принцеса Діана ледь не скасувала весілля з принцом Чарльзом, але погодилася заради батька

Королівський біограф Інгрід Сьюард у своїй новій книжці "Моя мати і я" розповіла про цей епізод. На її думку, казкове весілля Діани і Чарльза ледь не засмутилося.

Батько принцеси Діани, граф Спенсер, переконав її, що не варто скасовувати весілля зі спадкоємцем британського престолу. Хоча Діана була готова стати "нареченою-втікачкою". Про це написано в новій книзі королівського біографа "Моя мама і я", повідомляє People.

В уривку з нової книжки Інгрід С'юард "Моя мама і я", опублікованої цими вихідними, стверджується, що коли "залишився місяць, перш ніж вона вийде заміж за спадкоємця престолу" в липні 1981 року, принцеса Діана відвідала 21-й день народження принца Ендрю у Віндзорі і сподівалася потанцювати зі своїм нареченим, принцом Чарльзом.

Поки Елтон Джон виступав на вечірці, принц Чарльз спілкувався з гостями.

"Діана була в розпачі. Її наречений був в Америці більшу частину попереднього тижня, але в нього явно не було бажання танцювати з нею. Почуваючись емоційно виснаженою, вона відчайдушно кинулася танцювати з одним чоловіком за іншим — і, врешті-решт, просто танцювала одна", — сказано в уривку.

Тим часом, за словами С'юард, у якийсь момент вечора лакей Марк Сімпсон помітив принцесу Діану, яка "мала змучений і загублений вигляд у своїх думках, але все ще рухалася повільно, ритмічно під якусь мелодію у своїй голові" на подвір'ї замку.

Принц Чарльз і принцеса Діана Фото: Getty

Потім в уривку стверджується, що принцеса Діана попрямувала до будинку свого батька в Нортгемптонширі о 5:30 ранку після вечірки, почуваючись "збожеволілою, схвильованою, злою і не маючи наміру коли-небудь повертатися". Вона була готова скасувати весілля, але коли вона пояснила своє рішення своєму батькові, графу Спенсеру, він був приголомшений.

За словами Сьюард, батько її заспокоїв і зазначив, що "було б грубою неввічливістю розірвати її заручини з майбутнім королем так близько до весілля".

"Вона не могла заперечувати, що все ще хотіла бути принцесою Уельською. І у свої 19 років вона була ще досить молода, щоб вірити в щасливий кінець, незважаючи на те, що її інстинкти говорили їй тієї жахливої ночі", — написала Сьюард.

Книга "Моя мати і я" розповідає історію короля Чарльза і його матері, покійної королеви Єлизавети, і вийде 15 лютого на лейблі Simon & Schuster.

Пізніше в уривку, опублікованому на цих вихідних, авторка також пише про стосунки принцеси Діани з покійною королевою, стверджуючи, що вона знаходила її чарівною, але у неї було два зауваження до Діани.

Весілля принца Чарльза і принцеси Діани Фото: Getty Images

"Вона задавалася питанням, чи зможе хто-небудь у такому молодому віці відрізнити цю людину від принца. І вона не могла позбутися думки, що дівчинка Спенсер набагато краще підійде її молодшому синові Ендрю", — пише Сьюард.

У підсумку, як відомо, весілля все-таки відбулося 29 липня 1981 року в Лондоні, Англія. Зрештою пара розлучилася 1996 року, за рік до того, як Діана загинула в автокатастрофі в Парижі.

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