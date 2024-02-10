Козерогам — гроші, Дівам — успіх. Таро прогноз на Китайський новий рік 2024 для всіх знаків

Яким буде рік Дракона 2024, починаючи з Молодика у Водолії для більшості представників Зодіакального кола? Розбиралися, кому пощастить, а кому доведеться зализувати рани.

10 лютого настає Китайський новий рік, а це означає, що рік Дракона 2024 нарешті повністю вступає у свої права. Адже якщо говорити про символи року — вони прийшли до нас зі Сходу, отже і рік починається з приходом нового періоду в країнах східного світу.

На Новий рік заведено ворожити, і цього разу ми вирішили не відступати від традицій і зробити розклад на Молодик у Водолії, який збігається з Китайським новим роком 2024. Відомо, що такі прогнози часто найвірніші та найпрозоріші. Отже, кому зі знаків Зодіаку Таро обіцяють щастя в рік Дракона?

Овен

Таро прогноз на Китайський новий рік 2024 для Овнів

Рік змін і глобального переосмислення цінностей. Ви вийдете з ілюзій і це буде неприємно, але правда сильніша за брехню, а усвідомленість дає просування. Саме таким загалом і буде 2024 рік для Овнів: непростим, але важливим і поворотним.

Телець

Таро прогноз на Китайський новий рік 2024 для Тельців

Руйнування старого і початок нового. Ви будете в русі більше, ніж звикли, але це дасть свої результати. До наступного Нового року ви опинитеся на коні. Звідкись вам доведеться піти і якісь двері будуть закриті назавжди.

Близнюки

Таро прогноз на Китайський новий рік 2024 для Близнюків

Безліч важливих подій, часта необхідність зробити вибір, занурення в себе і моральне оздоровлення, яке виведе на рівень нового знайомства або цікавого ділового партнерства.

Рак

Таро прогноз на Китайський новий рік 2024 для Раків

На Раків очікує любов і багато відповідальності в різних сферах життя. Зміни, часто раптові. Поява покровителя або вчителя, присутність якого додасть сил у досягненні цілей. Головне — не зловживати по Дияволу хорошими обставинами.

Лев

Таро прогноз на Китайський новий рік 2024 для Львів

Львів може очікувати розлучення або розрив важливого партнерства. Нестабільні обставини, розгойдування ситуації. З чимось доведеться покінчити і щось почати, про що раніше не думали.

Діва

Таро прогноз на Китайський новий рік 2024 для Дів

У Дів буде багато страхів у внутрішньосімейних стосунках або у відносинах із колишніми. При цьому, обставини загалом будуть часто прихильними до представників знака. У соціальному житті може посміхнутися успіх і визнання. Зміни виявляться цікавими, причому, в різних сферах життя.

Ваги

Таро прогноз на Китайський новий рік 2024 для Терезів

Терези чекає повна зміна картини світу. Вихід із каламутних неясних стосунків або двозначного партнерства. Можливо, доведеться переглядати стосунки з мамою або іншою жінкою старшою в роду.

Скорпіон

Таро прогноз на Китайський новий рік 2024 для Скорпіонів

У скопіонів буде багато конфліктів. Причому, часто ви будете створювати їх самі, не звертаючи увагу на доцільність і доречність. Порада — частіше тримати себе в руках і уникати провокацій. Вас може розлютити буквально все.

Стрілець

Таро прогноз на Китайський новий рік 2024 для Стрільців

Духовні пошуки, пошук споріднених душ і необхідність бути почутими — ось, що відчуватимуть Стрільці в рік Дракона. У середині період можуть виникнути відчуття падіння і глухого кута, але Стрільцям вдасться вийти з цих неприємних станів. Закривається розклад арканом Сонце.

Козеріг

Таро прогноз на Китайський новий рік 2024 для Козерогів

Козерогам буквально впадуть звідкись гроші. Представникам знеака належить відчути почуття зверхності і вселенської справедливості (в хорошому сенсі). Можливо, це пов'язано з виходом Плутона з їхнього знака і переходом його у Водолій. Схоже, Козерогам нарешті почне щастити.

Водолій

Таро прогноз на Китайський новий рік 2024 для Водоліїв

Багатьох Водоліїв чекають розлучення у 2024 році. Звичайно, такі аспекти потрібно переглядати індивідуально, але загалом тенденція намічається така. Сімейні стосунки будуть переглянуті у більшості представників знака. Не дивно: адже до вас прийшов Плутон, який нещодавно вийшов із Козерога.

Риби

Таро прогноз на Китайський новий рік 2024 для Риб

Риб чекають корисні зміни у всіх сферах життя: в особистому житті, соціальній сфері, фінансовому аспекті. При цьому на них чекають численні спокуси, яким буде складно не піддатися. А краще все-таки не піддаватися! Тому що суть трансформації 2024 року — саме в прийнятті і певній аскезі для представників знака. Важливо пройти період правильно!