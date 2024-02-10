Козерогам — гроші, Дівам — успіх. Таро прогноз на Китайський новий рік 2024 для всіх знаків
Яким буде рік Дракона 2024, починаючи з Молодика у Водолії для більшості представників Зодіакального кола? Розбиралися, кому пощастить, а кому доведеться зализувати рани.
10 лютого настає Китайський новий рік, а це означає, що рік Дракона 2024 нарешті повністю вступає у свої права. Адже якщо говорити про символи року — вони прийшли до нас зі Сходу, отже і рік починається з приходом нового періоду в країнах східного світу.
На Новий рік заведено ворожити, і цього разу ми вирішили не відступати від традицій і зробити розклад на Молодик у Водолії, який збігається з Китайським новим роком 2024. Відомо, що такі прогнози часто найвірніші та найпрозоріші. Отже, кому зі знаків Зодіаку Таро обіцяють щастя в рік Дракона?
Овен
Рік змін і глобального переосмислення цінностей. Ви вийдете з ілюзій і це буде неприємно, але правда сильніша за брехню, а усвідомленість дає просування. Саме таким загалом і буде 2024 рік для Овнів: непростим, але важливим і поворотним.
Телець
Руйнування старого і початок нового. Ви будете в русі більше, ніж звикли, але це дасть свої результати. До наступного Нового року ви опинитеся на коні. Звідкись вам доведеться піти і якісь двері будуть закриті назавжди.
Близнюки
Безліч важливих подій, часта необхідність зробити вибір, занурення в себе і моральне оздоровлення, яке виведе на рівень нового знайомства або цікавого ділового партнерства.
Рак
На Раків очікує любов і багато відповідальності в різних сферах життя. Зміни, часто раптові. Поява покровителя або вчителя, присутність якого додасть сил у досягненні цілей. Головне — не зловживати по Дияволу хорошими обставинами.
Лев
Львів може очікувати розлучення або розрив важливого партнерства. Нестабільні обставини, розгойдування ситуації. З чимось доведеться покінчити і щось почати, про що раніше не думали.
Діва
У Дів буде багато страхів у внутрішньосімейних стосунках або у відносинах із колишніми. При цьому, обставини загалом будуть часто прихильними до представників знака. У соціальному житті може посміхнутися успіх і визнання. Зміни виявляться цікавими, причому, в різних сферах життя.
Ваги
Терези чекає повна зміна картини світу. Вихід із каламутних неясних стосунків або двозначного партнерства. Можливо, доведеться переглядати стосунки з мамою або іншою жінкою старшою в роду.
Скорпіон
У скопіонів буде багато конфліктів. Причому, часто ви будете створювати їх самі, не звертаючи увагу на доцільність і доречність. Порада — частіше тримати себе в руках і уникати провокацій. Вас може розлютити буквально все.
Стрілець
Духовні пошуки, пошук споріднених душ і необхідність бути почутими — ось, що відчуватимуть Стрільці в рік Дракона. У середині період можуть виникнути відчуття падіння і глухого кута, але Стрільцям вдасться вийти з цих неприємних станів. Закривається розклад арканом Сонце.
Козеріг
Козерогам буквально впадуть звідкись гроші. Представникам знеака належить відчути почуття зверхності і вселенської справедливості (в хорошому сенсі). Можливо, це пов'язано з виходом Плутона з їхнього знака і переходом його у Водолій. Схоже, Козерогам нарешті почне щастити.
Водолій
Багатьох Водоліїв чекають розлучення у 2024 році. Звичайно, такі аспекти потрібно переглядати індивідуально, але загалом тенденція намічається така. Сімейні стосунки будуть переглянуті у більшості представників знака. Не дивно: адже до вас прийшов Плутон, який нещодавно вийшов із Козерога.
Риби
Риб чекають корисні зміни у всіх сферах життя: в особистому житті, соціальній сфері, фінансовому аспекті. При цьому на них чекають численні спокуси, яким буде складно не піддатися. А краще все-таки не піддаватися! Тому що суть трансформації 2024 року — саме в прийнятті і певній аскезі для представників знака. Важливо пройти період правильно!