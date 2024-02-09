Батьки Б'янки Цензорі не впізнають свою доньку, — ЗМІ

Після того, як Б'янка вийшла заміж за Каньє Веста, вона віддалилася від сім'ї та друзів. Зміни в поведінці та стилі дівчини лякають усіх, хто знав її до шлюбу з репером.

Скандальні виходи Б'янки Ценорі та подальша сексуалізація її Каньє Вестом не на жарт лякають не лише прихильників дівчини, а й її батьків. Останні фото доньки, де та з'явилася на вулиці в одному прозорому плащі на голе тіло, змусили їх всерйоз хвилюватися, пише Daily Mail з посиланням на слова інсайдерів.

За їхніми словами, батьки дружини репера перебувають у стані "дистресу" після того, як побачили на публіці зображення своєї майже оголеної доньки, що ще більше посилює їхні побоювання, що її "контролює" її чоловік Каньє Вест, а також кажуть, що вже майже не впізнають свою доньку.

"Її сім'я і друзі засмучені, тому що ситуація стає все гіршою і гіршою. Б'янка явно не усвідомлює, що те, що вона носила, не тільки огидно і подає поганий приклад, а й потенційно порушує закон. Тим часом, Каньє вкритий п'ятьма шарами одягу, і коли його дружина виглядала замерзлою, будучи оголеною і загорнутою в поліетилен, він навіть не запропонував їй жодної зі своїх накидок. Її батьки дуже засмучені цим, бо не впізнають її. Вона б не зробила цього, якби її не контролювали. Він продовжує утримувати її під замком, даючи їй більше акцій і прав власності на різні проєкти, над якими він працює, включно з виробництвом одягу", — зазначають джерела.

Каньє Вест виводить дружину на вулицю майже голою Фото: Getty

Згідно з Кримінальним кодексом Каліфорнії надмірна роздягненість на публіці є "сексуальним злочином". Закон забороняє навмисне оголювати свої інтимні місця в громадському місці в присутності іншої людини, яка може бути роздратована або ображена.

Мати Б'янки Олександра і батько Лео раніше висловлювали стурбованість стосунками дочки з музикантом і модельєром.

"Мати і батько Б'янки знаходять Каньє злегка тривожним. Її батьки визнали підозрілим, що він одружився з Б'янкою через місяць після того, як його розлучення з Кім було завершено. Вони дійсно не хотіли, щоб Б'янка стала його цапом-відбувайлом після такого гучного шлюбу", — поділився з пресою друг Веста.

Раніше Каньє звинувачували в тому, що він нав'язав своїй дружині низку своїх правил, які нібито охоплювали мовчання і вживання тільки певних продуктів, а також обмеження на те, що вона може носити.

Каньє і Б'янка пов'язали себе узами шлюбу в грудні 2022 року, незабаром після того, як репер офіційно завершив розлучення з Кім Кардаш'ян. Пара довго приховувала свій шлюб.

За рік їхнього сімейного життя у ЗМІ не раз з'являлися повідомлення про розлад між ними. Подейкували, що вони навіть опинилися на межі розлучення.

Однак подружжя і далі продовжує з'являтися разом, а Вест публікує в мережі відверті фото своєї дружини.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест публічно заявив, чого хоче від Б'янки Цензорі.