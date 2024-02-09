Кейт Міддлтон стурбована тим, що рак короля змусив Вільяма повернутися до роботи

Принцеса, яка перенесла операцію на черевній порожнині, не повернеться до публічних обовʼязків до Великодня 2024 року. Тим часом у британського суверена виявили онкологію.

Кейт Міддлтон стурбована тим, що рак короля Великої Британії Чарльза ІІІ змусив принца Вільяма повернутися до роботи. Про це пише Fox News.

Принцеса Уельська хвилюється за свого чоловіка, принца Вільяма, який 7 лютого 2024 року повернувся до виконання королівських обов’язків після того, як його кохана перенесла операцію на черевній порожнині, а батьку діагностували онкологію.

Майбутній суверен спочатку провів церемонію інвеститури від імені Чарльза ІІІ, а згодом з Томом Крузом відвідав благодійний гала-вечір повітряної машини швидкої допомоги Лондона.

Принц Вільям повернувся до публічних обовʼязків

Поки Кейт Міддлтон відновлюється після операції на черевній порожнині, батько принца Вільяма, британський монарх Чарльз III, лікується від раку.

"Кейт хвилюється психічними збитками, які ці подвійні медичні битви завдають її чоловікові", — вважає королівський експерт Крістофер Андерсен.

"Вільям страшенно стурбований станом Кейт — ми досі не знаємо, для чого була операція на черевній порожнині або чому її одужання займає місяці — і тепер йому доводиться зіткнутися з фактом, що його батько хворий на рак… Він скоротив свій графік, щоб возити дітей до школи", — додає Андерсен.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

"Тепер він знову приступив до своїх королівських обов’язків набагато раніше, ніж, можливо, хотів би. Але бувають моменти, коли обов’язок переважає над сімейним життям, і, зрештою, Вільям — це майбутній король", — вважає автор.

Принц Вільям зустрівся з Томом Крузом

Нагадаємо, принц Вільям уперше висловився про операцію дружини та онкологію батька.

Також Фокус писав про виклики, які постають перед королівською родиною Великої Британії на фоні останніх новин.