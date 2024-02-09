Селена Гомес показала ніжний манікюр на День закоханих (фото)

Покриття пасуватиме практично до будь-якого образу та стане чудовим варіантом для зустрічі весни 2024. Артистка зробила ставку на класику.

Голівудський нейл-майстер Том Бачик показав ніжний манікюр на День закоханих 2024. Своєю новою роботою фахівець ділиться в Instagram.

Напередодні до майстра завітала одна з його постійних зіркових клієнток — співачка Селена Гомес. Вона зробила ставку на класику та ніжність. Том Бачик зробив артистці французький манікюр, який пасуватиме практично до будь-якого образу та стане чудовим варіантом для зустрічі весни 2024.

"Жіночий френч для Селени Гомес", — написав Бачик.

Ніжно-рожеве з білим покриття доповнювали каблучки на руках Селени та яскрава сукня.

Новий манікюр Селени Гомес

"Це так гарно", "найкращий манікюр", "Чудова робота, Томе", — реагують на нову роботу Бачика користувачі мережі.

Раніше американська співачка та акторка робила однотонне покриття, обравши ліловий відтінок. З таким манікюром Селена відвідала вечірку після церемонії "Греммі-2024".

Манікюр Селени Гомес

Зокрема, до Тома Бачика часто звертається інша зіркова клієнтка — Дженніфер Лопес. Окрім неї, майстер робить манікюри для Ніколи Пельтц, Марго Роббі, Каміли Кабельйо тощо.

Нагадаємо, Селена Гомес продемонструвала ідеальний вишневий манікюр.

Також Фокус писав про стильний нюдовий манікюр, який зробила Дженніфер Лопес.