Софі Трюдо почала зустрічатися з лікарем до розлучення з прем'єр-міністром Канади, — ЗМІ

Таблоїди стверджують, що колишня дружина Джастіна Трюдо почала стосунки з дитячим хірургом з Оттави доктором Маркосом Беттоллі. І це сталося до того, як подружжя Трюдо оголосило про розлучення.

Софі Грегуар-Трюдо "відновила партнерство" з дитячим хірургом з Оттави за кілька місяців до того, як було оголошено про її шокове розставання з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. 2 серпня 2023 року Трюдо оголосили, що вони офіційно роз лучилися після 18 років шлюбу і народження трьох дітей. Однак відтоді канадські ЗМІ, зокрема The National Post, повідомили, що на той час, коли про їхнє рішення розлучитися було оголошено світові, Софі вже почала стосунки з дитячим хірургом з Оттави доктором Маркосом Беттоллі.

Про те, що у Софі Трюдо роман із доктором Маркосом Бертоллі, стало відомо, коли його колишня дружина Ана Ремонда подала на розлучення.

У заяві про розлучення, поданій 26 квітня 2023 року, Ана Ремонда заявила, що Маркос "знову став партнером відомої людини, яка привертає значну увагу засобів масової інформації та представляє серйозні міркування безпеки".

Софі та Джастін Трюдо з дітьми Фото: Instagram Sophie Grégoire Trudeau

Ім'я цієї людини не було названо в судових документах, але The National Post заявила, що було підтверджено, що твердження Ремонди стосується 48-річної Софі.

Доктор Маркос Беттоллі, 48 років, працює в Дитячій лікарні Східного Онтаріо (CHEO), а також викладає в медичній школі Університету Оттави.

Він закінчив Католицький університет Кордови, Аргентина, переїхав до Канади 2004 року, а 2010 року став керівником програми бакалаврату з дитячої хірургії в університеті.

У 2014 році він отримав звання доцента і отримав звання члена Королівського коледжу хірургів Канади (FRCSC).

Його колишня дружина Ана Ремонда повідомила у своїй заяві про розлучення, що вона не займає "жодної позиції" щодо особистого життя свого колишнього партнера.

Однак вона наполягала, що нові стосунки призвели до незазначених проблем безпеки, "на які наражаються діти, перебуваючи під опікою батька", і зажадала постанови суду для забезпечення конфіденційності та захисту їхніх двох дітей.

"Ана думала, що сторони досягли угоди про те, що (діти) не будуть взаємодіяти з новим партнером, але Маркос не поважав це, і це спричинило в (дітей) дискомфорт і занепокоєння", — йдеться в заяві.

Доктор Беттоллі та його колишня дружина розлучилися в січні 2020 року після 22 років шлюбу.

Адвокат Ани Ремонди Кетрін Куліган і адвокат доктора Беттоллі Гіл Рамштейн відмовилися коментувати публікації у ЗМІ, а з Софі не вдалося зв'язатися для отримання коментарів.

Нагадаємо, після розставання Софі та Джастіна Трюдо, їхні троє дітей продовжують жити з прем'єр-міністром у котеджі Рідо, а Софі переїхала в інший будинок в Оттаві.

Причини розставання не були роз'яснені, проте пара заявила, що це сталося після "багатьох важких розмов".