Що категорично не можна робити в перші години після манікюру

Манікюр — це в першу чергу не про красу, а про гігієну. Тому аби ваші руки виглядали гарно, завжди треба дбати про них. Мало, хто знає, але догляд за нігтями це важлива складова, адже те, що ви робите після манікюру суттєво впливає на майбутнє здоровʼя ваших нігтів. Не важливо робите ви манікюр вдома, чи в салоні.

Після нього завжди варто дотримуватися певних речей, щоб зберегти їх красивий вигляд. Фокус зібрав основні поради, що не варто робити в перші години після манікюру.

Не важливо робите ви покриття звичайним лаком, чи гель-лаком, який останні роки досить популярний, у перші 2-3 години уникайте контакту з водою. Вода може розм'якшити лак або зруйнувати декоративні деталі, які були додані до манікюру. Це ж саме стосується і зволожуючих засобів — кремів, масел і тому подібне.

Інколи жінки полюбляють, щоб в салоні після манікюру їм зробили масаж з маслом або кремом. Однак, вам варто знати, що майстри з досвідом відмовлять вам у цьому. Адже в перші години після нанесення покриття на нігті, воно дуже вразливе, а дія зволожуючих засобів провокує швидке його псування.

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Звісно варто уникати контакту й з агресивними хімічними речовинами, такими як розчинники, засоби для видалення лаку або миючими засобами. Вони можуть пошкодити лак або зіпсувати його довгочасне тримання. Тому прибирання чи миття посуду краще залишити на інші дні. Рекомендовано робити ці справи в захисних рукавичках, тоді ваш манікюр надовго залишиться привабливим.

Також уникайте механічних пошкоджень. Відкривати щось нігтями у перші години після манікюру взагалі категорично заборонено. Інакше ви пошкодите покриття, під нього потім може потрапити волога, а всередині почне розвиватися грибок. Тому будьте обережними з гострими предметами або інструментами, які можуть вразити або відколоти нігтьове покриття.

Не можна після манікюру самостійно підпилювати нігті. Будьте уважними і після манікюру перевірте чи ніде, нічого не заважає вам, щоб майстер міг підправити. Дома цього робити не бажано, адже майстер наносить фінішні покриття на нігті, які захищають нігтьову пластину від попадання мікробів та вологи. Самотужки ви можете пошкодити цю оболонку.

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