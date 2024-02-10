10 лютого 2024 року: Прохор Весняний — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна ухвалювати важливі рішення і стригтися. Ясний місяць на небі цього дня — до проливного дощу.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять ченця Печерського монастиря — Прохора Лебедника. У народі його називали Прохор Весняний. Вважалося, що з цього дня зима відступає, весна наближається, тривалість дня збільшується.
Також 10 лютого 2024 року — Китайський Новий рік.
Що не можна робити 10 лютого:
- позичати гроші;
- приймати важливі рішення;
- займатися важкою фізичною працею;
- позичати хліб і сіль;
- стригти нігті та волосся.
Народні прикмети та повір'я:
- ясний місяць на небі — до проливного дощу;
- мороз — до теплої весни.
День ангела святкують:
Анна, Антоній, Аркадій, Валентина, Валер'ян, Василь, Галина, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Карп, Лука, Марк, Петро.
Цей день в історії:
1942 рік — найперший в історії "Золотий диск" (вкритий шаром золота) звукозаписної компанії RCA Victor вручили Гленну Міллеру (із записом "Чаттанугі чу-чу");
2009 рік — на орбіті Землі відбулося перше зіткнення штучних супутників за всю історію космонавтики.