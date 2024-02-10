Китайський Новий рік 10 лютого 2024: головні традиції та заборони

Святкування Китайського Нового року, також відомого як Фестиваль весни або Місячний Новий рік, зазвичай триває 15 днів і починається з першого дня першого місячного місяця в китайському календарі.

Китайський Новий рік 2024: коли відзначають?

Китайський Новий 2024 рік розпочався сьогодні — 10 лютого. Він є найважливішим святом у східному календарі та відзначається протягом 15 днів. Дату Китайського Нового року визначають за місячним календарем — він відзначається у другий молодик після зимового сонцестояння.

Як святкують китайський Новий рік?

У народі це свято називають словом нянь, що означає рік. Згідно з давньою легендою Нянь — рогате чудовисько, що живе в глибинах морів і раз на рік виходить із води. Китайський Новий рік, який ще називають Свято весни — одне з найважливіших свят для багатьох країн Південно-Східної Азії, таких як Тайвань, Монголія, В'єтнам тощо. У ці дні всі установи закриваються на тиждень. Ці вихідні люди проводять свято в родинному колі, а також влаштовують веселощі на вулицях міста з вогнями, ліхтарями, червоним декором і галасливою програмою.

Традиції святкування Китайського Нового року

На Сході існує безліч традицій, пов'язаних зі святкуванням Китайського Нового року:

Прибирання будинку (сутра весни): Перед настанням Нового року китайці ретельно прибирають будинки. Це вважається дуже важливим, оскільки це допомагає позбутися негативної енергії і створити місце для приходу удачі.

Сімейні обіди: У перший день Нового року сім'ї збираються за обідом, який часто складається з традиційних страв, що символізують удачу і процвітання. Наприклад, рибу зазвичай подають цілою, щоб символізувати добробут і достаток.

Червоні конверти (гонг-сі фа цай): Старші члени сім'ї дарують дітям і молодим сім'ям червоні конверти з грошима під час святкування. Червоний колір вважається вдалим, а гроші символізують процвітання й удачу в новому році.

Паради і феєрверки: Багато китайських міст організовують паради і феєрверки на честь Нового року. Це створює святкову атмосферу і приваблює безліч туристів і місцевих жителів.

ВиставиЛева і Дракона: Під час святкування Нового року проводяться вистави Лева і Дракона. Леви і Дракони, які танцюють, проходять вулицями, привертаючи удачу і виганяючи злих духів.

Головні заборони святкування Китайського Нового року

Не можна лаятися і не конфліктувати: Під час свята слід уникати конфліктних ситуацій і лайки. Це вважається невдалим і може принести негативну енергію на новий рік.

Не можна бити посуд: Розбивання посуду або скла під час святкування вважається поганою ознакою. Тому слід бути обережним та уважним.

Не можна брати і давати в борг: Під час свята краще уникати позик і кредитування, щоб не привертати фінансові проблеми в новий рік.

Не можна стригтися: Вважається, що волосся не можна стригти в період святкування, адже можна позбутися удачі на весь рік.

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