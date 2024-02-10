Кейт Міддлтон уперше покинула Віндзор після повернення з лікарні

Принцеса Уельська з дітьми та чоловіком поїхала до Сандрінгему. Інсайдер розповів, як вона наразі почувається.

Кейт Міддлтон, якій зробили "успішну" планову операцію на черевній порожнині в січні 2024 року, йде на поправку. Про це пише Daily Mail.

Напередодні мама трьох дітей змогла приєднатися до принца Вільяма та їхніх спадкоємців, коли вони вирушили в маєток Сандрінгем у Норфолку, де британський король Чарльз ІІІ лікується від онкології, про що стало відомо 5 лютого 2024 року.

"Кетрін одужує. Вона з нетерпінням чекала на зміну обстановки і зможе спокійно відпочити в Норфолку, поки діти випустять пару з Вільямом", — розповідає інсайдер.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

На початку 2024 року дружина принца Вільяма перенесла операцію на черевній порожнині, хоча подробиць медичної процедури Кенсінгтонський палац не розголошує, заявивши про бажання Міддлтон зберегти конфіденційність.

Востаннє вона виходила у світ з родиною на Різдво 2023 року. Наступна публічна поява принцеси Уельської відбудеться не раніше Великодня 2024.

Остання публічна поява Кейт Міддлтон перед операцією Фото: Getty

З моменту виписки з Лондонської клініки королівська персона перебувала в Аделаїді, сімейному будинку з чотирма спальнями у Віндзорі.

Тим часом у свекра Кейт Міддлтон, британського монарха Чарльза ІІІ, діагностували рак на ранній стадії. Він виконуватиме конституційні обовʼязки, проте публічні доручає сину Вільяму та дружині Каміллі.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty

Нагадаємо, хто доглядає за Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про появу принца Вільяма та Тома Круза на благодійному заході.