Через Гаррі: Меган Маркл заздрила та ревнувала до Кейт Міддлтон, — експертка

Королівська редакторка вважає, що герцог Сассекський побачив у Кейт Міддлтон "сестру", про яку завжди мріяв. Меган Маркл не подобався такий близький звʼязок між її чоловіком та принцесою Уельською.

Меган Маркл неймовірно заздрила, а потім ревнувала Кейт Міддлтон. Про це пише The Telegraph.

Редакторка журналу Majesty та королівська експертка Інгрід Стюарт припустила, що дружина принца Гаррі, ймовірно, ревнувала свого коханого до близьких стосунків із братом і Кейт.

"На жаль, це вказує на Меган, чи не так? Можливо, Гаррі був трохи закоханий у Кейт. Ні, ні, ні — я маю на увазі не фізично, а морально", — зазначила Стюарт.

Редакторка пригадала, як менший син британського короля завжди мріяв про сестру та казав це своїй матері, принцесі Діані, яка трагічно загинула у 1997 році внаслідок ДТП у Парижі.

"Психологічно, я думаю, що він просто обожнював її, і він завжди був там, у Кенсінгтонському палаці", — висловилася Стюарт про стосунки Кейт та Гаррі.

Оскільки принц та принцеса Уельські одружилися у 2011 році, а Сассекські — у 2018, Гаррі багато часу провів з братом та його коханою до зустрічі з Меган. До того ж, вони товаришували задовго до весілля.

Кейт Міддлтон та Меган Маркл Фото: Getty Images

Зокрема, Інгрід, чия нова книга "Моя мати і я" присвячена стосункам короля Чарльза III з покійною королевою Єлизаветою II, сказала, що "ревнива" Меган Маркл "думала, що вона стане принцесою і житиме у Віндзорському замку".

Натомість мати двох дітей та її чоловік принц Гаррі, які зараз живуть у Каліфорнії, спочатку "застрягли в Ноттінгемському котеджі, який [герцог] називав "моєю халупою"", тоді як "тут Вільям і Кейт з цим прекрасним будинком".

"Я думаю, що Меган, мабуть, неймовірно заздрила, а потім ревнувала Кейт", — вважає редакторка.

Принц Гаррі та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон уперше покинула Віндзор після операції на черевній порожнині.

Також Фокус писав про коментар принца Вільяма щодо хвороб батька та дружини.