Ілон Маск з'явився на "Супербоулі" разом із сином Х

Мільярдер займав місце в першому ряду в люксі на "Супербоулі". Подивитися найяскравішу спортивну подію США Ілон прийшов зі своїм улюбленим сином X AE A-Xii.

52-річний мільярдер Ілон Маск був одним зі знаменитих гостей на "Супербоулі" і прийшов повболівати за команду "Філадельфія Іглз". Його супроводжував син від співачки Граймс на ім'я X AE A-Xii. Утім, малюка батьки звуть просто Х. Про це пише Daily Mail.

52-річний мільярдер сидів поруч зі своїм трирічним сином X AE A-Xii, з яким він ділить із колишньою дівчиною Граймс.

Ілон Маск із сином Х Фото: Getty Images

Перед початком матчу він також поговорив із членами свого оточення.

Маск у неділю додав новітню конфігурацію на X, який раніше називався Twitter, щоб відсвяткувати підготовку до великої гри цього року.

Таким чином, замість звичайного значка серця, що заповнюється червоним після лайка твіту, з'явиться логотип Super Bowl LVIII.

Поява Маска на Суперкубку відбулася після того, як федеральний суддя наказав генеральному директору Tesla знову дати свідчення під час розслідування Комісії з цінних паперів і бірж США щодо його поглинання Twitter за 44 мільярди доларів.

У жовтні SEC подала на Маска до суду, щоб змусити генерального директора Tesla і SpaceX дати свідчення в межах розслідування купівлі ним у 2022 році Twitter, гіганта соціальних мереж, який він згодом перейменував на X.

Ілон Маск із сином Х

За даними SEC, Маск відмовився бути присутнім на інтерв'ю у вересні, яке було частиною розслідування.

Агентство перевіряє, чи дотримувався Маск закону під час подання необхідних документів про купівлю акцій Twitter і чи не вводили його заяви щодо угоди в оману.

Нагадаємо, в Ілона Маска 10 дітей. Ще одна дитина, його первісток Невада від першого шлюбу з письменницею Джастін Вілсон, померла в дитинстві. Але найчастіше Маск з'являється на публіці зі своїм сином Х від співачки Граймс.

У Граймс троє дітей від мільярдера. І нещодавно співачка почала боротьбу за опіку. У жовтні минулого року вона повідомила техаському судді, що Маск взяв на себе опіку над їхнім 3-річним сином X Æ A-Xii, незважаючи на її заперечення.