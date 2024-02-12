Не тільки горіхи: 5 продуктів, які поліпшать роботу мозку і концентрацію уваги

Правильна робота мозку і збереження всіх когнітивних функцій — запорука загального благополуччя. І харчування є найважливішим компонентом, тому потрібно включати до свого раціону корисні для мозку продукти.

Нашому мозку необхідний постійний приплив поживних речовин, щоб функціонувати на повну силу. Ці поживні речовини допомагають захистити від окислювального стресу, зменшити запалення і підтримати ріст та відновлення клітин мозку. Дієта для мозку не тільки покращує пам'ять, концентрацію і здатність до навчання, а й знижує ризик вікового зниження когнітивних функцій і нейродегенеративних захворювань. Про це пише She Finds.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Докторка медичних наук, дипломована дієтологиня Ліза Ендрюс розповіла, що волоські горіхи, авокадо, гранат, шпинат і чорниця — чудовий вибір для мозку.

Волоські горіхи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Волоські горіхи є одним із найкорисніших продуктів для здоров'я мозку завдяки багатому вмісту жирних кислот омега-3. "Виявлено, що цей тип жиру зменшує запалення, що захищає когнітивні функції", — пояснює Ендрюс. Нещодавні дослідження також підкреслюють сприятливий вплив волоських горіхів на когнітивні функції та здоров'я мозку, що робить їх фантастичним доповненням до будь-якої дієти, спрямованої на оптимізацію уваги та гостроти розуму.

Авокадо

Фото: Freepik

Авокадо з його кремовою текстурою пропонує більше, ніж просто чудовий смак — воно також живить мозок. Дієтологиня наголошує на значному внеску мононенасичених жирів, які, як відомо, знижують рівень холестерину і захищають серце та мозок від ушкоджень. Включивши авокадо до свого раціону, ви не тільки підтримуєте здоров'я мозку, а й покращуєте концентрацію уваги та когнітивні функції.

Гранати

Фото: Freepik

Гранати — смачний та унікальний фрукт, вони здатні захистити вас від зниження когнітивних функцій. Ендрюс вказує на велику кількість поліфенолів та інших рослинних елементів із протизапальними властивостями, які мають вирішальне значення для збереження здоров'я мозку. Вона зазначає, що "дослідження показують, що гранати допомагають захистити мозок від деменції", що робить їх чудовим союзником у прагненні до підвищення концентрації уваги і когнітивного довголіття.

Шпинат і листова зелень

Фото: Freepik

Не варто недооцінювати силу листової зелені, оскільки вона неймовірно корисна для здоров'я мозку і концентрації уваги. Вона є важливим компонентом дієти MIND, відомої своєю здатністю уповільнювати нейродегенерацію. "Листова зелень багата на вітамін С, бета-каротин та інші антиоксиданти, які допомагають сповільнити старіння мозку", — каже експерт. Включення цієї зелені у ваш раціон може поліпшити здоров'я мозку й підвищити концентрацію уваги.

Чорниця

Фото: Pixabay

Є багато причин регулярно включати ягоди до свого раціону. Приміром, чорниця, відома своїми антиоксидантними властивостями, може творити чудеса для здоров'я вашого мозку і концентрації уваги. У цій ягоді містяться антоціани, які не тільки підтримують здоров'я мозку, а й позитивно впливають на вісь кишківник-мозок — надважливий зв'язок між шлунково-кишковою та нервовою системами. Загалом, чорниці — смачна і корисна їжа, що сприяє поліпшенню концентрації уваги та ясності мислення.

Нагадаємо, 6 простих звичок, які поліпшать пам'ять і роботу мозку.

Раніше Фокус писав про те, які 3 суперпродукти допоможуть поліпшити вашу пам'ять.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.