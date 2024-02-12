Княгиня Шарлен витратила на вбрання більше за інших європейських королев

Княгиня Монако Шарлен йде по стопах Грейс Келлі. І вже стала найдорожче одягненою королівською родиною в Європі.

Князівська сім'я Монако асоціюється з гламуром і багатством завдяки актрисі, іконі краси і моди Грейс Келлі. Саме вона зробила з маленької держави анклав багатства, шику і розкоші. І Шарлен, дружина її сина, князя Альбера, явно підтримує курс на гламур. Раніше колишній бухгалтер князівського сімейства розсекретив таємні витрати Шарлен і Альбера. Клод Пальмеро скаржився на непомірні витрати Шарлен. Про це пише Daily Mail.

Колишня олімпійська спортсменка княгиня Шарлен прославилася своїм еклектичним почуттям моди, часто переглядаючи правила протоколу королівського стилю.

Від червоної доріжки до більш офіційних королівських заходів, дизайнерські образи Шарлін з року в рік приносили звання найстильнішої королівської особи з найдорожчим гардеробом.

Минулого року на її вбрання було витрачено майже 250 тисяч євро, включно з сукнями від Akris і Valentino, діамантовими прикрасами Graff і аксесуарами від Manolo Blahnik, Jimmy Choo і Bottega Veneta.

Тон був заданий ще в день весілля Шарлен, яке відбулося 2011 року. Коли вона пішла до вівтаря у вишуканому вбранні від Armani Privé, розшитому 20 000 перламутрових сльозинок.

Весілля Шарлен і князя Альбера Фото: Getty Images

Сукня, яку оцінюють у 18 тисяч євро, зробила з Шарлен справжню принцесу.

Сьогодні вона одна з найбільш впізнаваних королівських осіб у світі і це не дивно. Шарлен славиться своїм вишуканим стилем і оригінальним вбранням. І ось деякі з її найдорожчих суконь. Образи Шарлен уособлюють так звану "тиху розкіш".

Гран-прі Монако

Шарлен в ефектній сукні від Akris Фото: Getty Images

Принцеса Шарлен вибрала ефектну сукню від Akris, коли вона приєдналася до інших членів княжої сім'ї Монако на Гран-прі Формули-1. Це грайливе творіння Akris вартістю 5000 євро з райдужними складками, що піднімає настрій, поєднувалося з туфлями королівського синього кольору від Dior за 1000 євро.

Турнір із гольфу

Шарлен на турнірі з гольфу Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Цей образ у стилі Одрі Хепберн тільки виглядав скромно. Але насправді він коштував близько п'яти тисяч євро. У гольф на Кубку Княгині Монако Шарлен грала в топі та спідниці від The Row і туфельках на плоскій підошві від Christian Louboutin. А свій образ вона доповнила браслетом-манжетою від Hermès.

Візит до Червоного Хреста

Шарлен у дорогому жилеті Фото: Getty Images

З різдвяними подарунками від Червоного Хреста княгиня Шарлен допомагала в елегантному темно-синьому вовняному жилеті Loro Piana вартістю майже 6 тисяч євро. Розкішне і оманливе скромне вбрання вона поєднувала з чорним светром і черевиками Louis Vuitton вартістю 2000 євро.

Гала-концерт на честь Національного дня Монако

Шарлен на гала-концерті Фото: Getty Images

Шарлен блищала в червоній блискучій сукні в дусі Старого Голлівуду від DidierAngelo за 5000 євро, коли супроводжувала князя Альбера на блискучому гала-концерті на честь Національного дня Монако. Рубінову сукню княгиня доповнила туфлями Manolo Blahnik за 700 євро.

Церемонія закриття премії Monte Carlo TV Awards

Шарлен на церемонії закриття премії Monte Carlo TV Awards Фото: Getty Images

Вручаючи нагороду на Телевізійному фестивалі в Монте-Карло, Шарлен обрала сукню вартістю 7000 євро від одного зі своїх улюблених брендів Akris. Це ефектне вбрання з шовку, з лацканами і пишною спідницею княгиня доповнила ефектними діамантовими прикрасами.

Національний день Монако

Шарлен на Національному дні Монако Фото: Getty Images

Національний день Монако, який відзначають 19 листопада, княгиня кілька разів пропустила через хворобу. Але торік вона блищала в ефектному червоному вбранні та маленькому капелюшку. А її донька, принцеса Габріелла повторила образ матері, але тільки в синьому кольорі. Вбрання створив дизайнер Дідьє Анджело за індивідуальним замовленням вартістю 7300 євро. Відповідний капелюх від Stephen Jones (2170 євро) і рубінові сережки Graff разом з відповідними чобітьми Manolo Blahnik (1259 євро) завершували ансамбль.

Гала-концерт Гран-прі Монако

Шарлен у сукні за 10 тисяч євро Фото: Getty Images

Шарлен була зразком елегантності, коли вона з'явилася на гала-вечері після Гран-прі Монако. Одягнена в монохромну сукню до підлоги від Valentino вартістю 10 тисяч євро і босоніжки Hermès вартістю 1200 євро, княгиня мала елегантний і стриманий вигляд.

Нагадаємо, раніше на футбольному матчі Шарлен з'явилася в простому повсякденному вбранні, яке, втім, також було дорогим і дизайнерським .