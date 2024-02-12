Екс-суддю "МастерШеф" Тетяну Літвінову госпіталізували

Кулінарний експерт розповіла про самопочуття, але вирішила не розсекречувати причину госпіталізації.

Тетяна Літвінова, зірка кулінарного шоу "МастерШеф", ведуча і кулінарний експерт, показала у своєму фотоблозі в Instagram кадри, на яких вона зображена в лікарні.

Вона опублікувала інстаграм-сторіс із лікарняної палати після хірургічної операції, у неї в руці стоїть крапельниця.

Наразі кулінарка почувається добре, проходить додаткове лікування, і знову повернулася до ведення блогу. Тетяна запевнила, що її стан зараз стабільний.

"Мої хороші, зі мною все добре. Дякую кожному за добрі слова. Поки я відновлюю сили після операції, наші люди роблять неймовірну справу", — поділилася знаменитість.

Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Водночас Тетяна вирішила не розсекречувати причину госпіталізації.

Хто така Тетяна Літвінова

Тетяна Літвінова — кулінарний експерт, суддя кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф" на каналі СТБ, телеведуча. Вона народилася в Одесі 1975 року. Здобула диплом економіста в Одеській національній академії харчових технологій імені Ломоносова.

У 2000 році відкрила власний ресторан-караоке "Казка" в Одесі, який через два роки перейменували на "Вулик". Ресторан було знищено внаслідок пожежі.

Брала участь у зйомках телевізійного шоу на каналі СТБ "Все буде добре". У 2013 році долучилася до проєкту "Мастер Шеф" як кухарка та суддя. Захоплюється йогою і дайвінгом. Кандидат у майстри спорту з волейболу.

7 лютого стало відомо, що 44-річний український боксер, телеведучий і нині тренер В'ячеслав Узєлков опинився в лікарні. Про погіршення стану здоров'я чоловік повідомив у себе на сторінці в інстаграмі. Боксер опублікував відеоролик, на якому показав лікарняну палату, крапельницю і те, як він отримує лікування.