Зіркова прем'єра документальної стрічки "Довга доба" Алана Бадоєва в Києві (фоторепортаж)

24 лютого в Україні виповнюється два роки від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Саме цього дня цього року українцям презентують документальний фільм "Довга доба". Минулий вікенд ознаменувався аншлагами.

Документальний фільм "Довга доба", який уже незабаром покажуть на телебаченні, презентували в столиці. Подія відбулася в п'ятницю, 9 лютого. На прем'єрі побував журналіст Фокуса.

Анна Трінчер, Микита Добринін, Алан Бадоєв, Оля Полякова, Михайло Ясинський, Маша Полякова

Фільм знятий за режисурою Алана Бадоєва у співпраці з каналом 1+1 — це хроніка подій в Україні після 24 лютого 2022 року (день початку повномасштабної війни в Україні). У сюжеті стрічки реальні історії людей зняті на їхні телефони в умовах перших днів війни. Фактично сценарій фільму "Довга доба" написали самі українці, адже кожен охочий міг долучитися до процесу зі своєю історією, а Алан Бадоєв став тією людиною, яка лаконічно поєднала кожну з цих історій в одне ціле.

Дмитро Гордон, Наталія Могилевська

Група Tvorchi, Євген Філатов

Окрім історичної місії режисер фільму заклав в основу стрічки можливість зібрати якнайбільше фінансової підтримки на потреб реабілітації військовослужбовців ЗСУ, які з перших днів війни і дотепер захищають державу.

Оля Полякова з донькою Машею

На масштабну подію були запрошені зірки українського шоу-бізнесу, які прийшли підтримати режисера. Загалом серед присутніх було близько 400 зіркових гостей.

На прем'єрі Алан Бадоєв заявив, що його стрічка насамперед не про війну, а про людей та їхню трансформацію, яка зробила всіх українців такими, якими вони є сьогодні — єдиними. Окрім історій звичайних українців у фільмі показані й реальні бої захисників, які проходили на території України.

Меловін

Варто зазначити, що фільм "Довга доба" — це потужний український проєкт, який планують представити на світовій арені.

Алан Бадоєв Фото: Пресс-служба Алана Бадоева

Анна Трінчер Фото: Пресс-служба Алана Бадоева

Джеррі Гейл Фото: Пресс-служба Алана Бадоева

Алан Бадоєв із батьком

Герман Ненов Фото: Пресс-служба Алана Бадоева

Олексій Гончаренко Фото: Пресс-служба Алана Бадоева

Вадим Лисиця Фото: Пресс-служба Алана Бадоева

Оля Полякова Фото: Пресс-служба Алана Бадоева

Олексій Прищепа

Лілія Пустовіт

Даша Квіткова

Ольга Навроцька

Нагадаємо, раніше ми писали, що пісня Макса Барських стала саундтреком до фільму Алана Бадоєва.