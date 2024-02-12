Донька Полякової розсекретила подробиці свого особистого життя

Донька Олі Полякової нещодавно розійшлася зі своїм бойфрендом Артуром. Маша зізналася, що вже має нові стосунки і розповіла подробиці.

19-річна блогерка та музикантка, а також за сумісництвом донька відомої української співачки Олі Полякової, Маша, розповіла, чи має наразі стосунки та хто її обранець. Подробицями особистого життя дівчина поділилася в шоу "33 питання" на Люкс ФМ.

Зокрема, дівчина зізналася, що наразі дійсно перебуває в нових стосунках, однак в подробиці вдаватися вона не стала, ні імені, ні те, чим займається хлопець вона не розповіла. Маша Полякова зізналася, що поки вони живуть окреоа, а хлопець інколи залишається ночувати в неї.

Зараз дівчина живе окремо від батьків, в квартирі своєї бабусі, яка померла напередодні повномасштабної війни. По спадку це майно належить Маші, однак поки не офіційно, уточнила Полякова.

"У мене є молодий хлопець. Він іноді може зостатися на ніч, але я разом ні-ні. Це моя квартира, це мій особистий простір, хочеш, щоб ми разом жили, ти винаймаєш квартиру",- заявила блогерка.

Також дівчина зізналася, що сиділа на сайтах знайомств і навіть розповіла одну із історій, яка трапилася з нею.

"Коли я була в Монако я зареєструвалася в Тіндері, я познайомилася там з одним французом, я знаю французьку, і він на першому побаченні приїжджає до мене на Ламборгіні. Але він не гарно повів себе по відношенню до мене. Ми збиралися в клуб, я як дівчина зібралася, а він мені пише, сорі, я себе погано почуваю, давай іншим разом. А в мене вже завтра літак на Київ. Він до речі інколи мені пише, нещодавно кликав мене в Куршевель, але пробачте, я вже зайнята жіночка",- зізналася Маша.

Донька Полякової також поділилася, що для неї важливо в стосунках.

"Для мене важлива легкість. Я не розумію стосунків, коли хлопець говорить, ти не можеш піти без мене в клуб, ти не можеш тусити зі своїми друзями окремо від мене, у тебе не може бути друзів хлопців. У мене колись був хлопець, який говорив, а ти не можеш грати музику з дівчатами, мене бісить? Що ти проводиш час з гітаристами хлопцями. Для мене відносини, це легкість, твоя зона комфорту в яку ти можеш поринути і тобі буде класно",- заявила дівчина.

На запитання журналіста, з ким би Маша хотіла піти на побачення з відомих людей, вона не вагаючись зізналася, що їй дуже подобається співак Артем Пивоваров, вона фанатка його творчості.

Нагадаємо, раніше Маша Полякова мала стосунки з бойфрендом, на ім'я Артур. Вони познайомилися в Лондоні і навчалися там в одному виші. Коли дівчина повернулася в Україну і вступила в столичний навчальний заклад, вони розійшлися. У листопаді 2023 року дівчина зізналася, що стосунків більше немає. Раніше ми писали, що Оля Полякова розповіла про дорослих жінок, які хейтять її 16-річну доньку.