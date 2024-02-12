Леді Ґаґа, Бейонсе, Блейк Лайвлі та Тейлор Свіфт: хто із селебріті побував на "Супербоулі"

Супербоул став справжньою світською подією. Адже поспостерігати за фінальною грою за звання чемпіона Національної футбольної ліги (НФЛ) в американському футболі прийшли безліч селебріті.

У Лас-Вегасі відбувся Супербоул, фінальна гра за звання чемпіона Національної футбольної ліги (НФЛ) в американському футболі. Зірки зібралися на стадіоні Allegiant у Лас-Вегасі в неділю, щоб подивитися Суперкубок LVIII. І однією з головних зірок шоу стала Тейлор Свіфт, яка спостерігала за грою свого бойфренда Тревіса Келсі з ложі за мільйон доларів. А також Гейлі та Джастін Бібер, яких нещодавно таблоїди запідозрили в розладі. Про це пише Daily Mail.

До 42-річної Бейонсе приєднався 54-річний чоловік Джей-Зі на зірковому спортивному заході, на якому також були присутні такі гості, як Леді Ґаґа, Тейлор Свіфт, Кім Кардаш'ян, Джастін Бібер і Аріана Ґранде, що стали свідками перемоги команди "Канзас-Сіті Чіфс" над "Сан-Франциско Форті Найнерс" із рахунком 25:22.

Поцілунок Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі Фото: Getty Images

Бейонсе, яка випустила два несподіваних нових сингли під час Суперкубка, і Джей-Зі взяли з собою дочок: 12-річну Блу Айві та шестирічну Румі. У їхній ложі до них приєднався колишній виконавчий директор Twitter Джек Дорсі, 47 років.

Джей Зі та Бейонсе

Джей Зі з доньками

37-річна Леді Ґаґа продемонструвала барвистий образ зі сліпучим макіяжем зі стразами, коли вболівала з трибун зі своїм бойфрендом Майклом Поланскі, разом із губернатором Каліфорнії Ґевіном Ньюсом і його дружиною Дженніфер Сібель.

Леді Гага і Майкл Поланскі Фото: Getty Images

А в ложі у Тейлор Свіфт було весело. Адже зірка, яка спеціально прилетіла з Японії на приватному літаку, щоб подивитися гру свого бойфренда Тревіса Келсі.

Тейлор Свіфт і Блейк Лайвлі Фото: Getty Images

До Тейлор Свіфт долучилися її знамениті подруги Блейк Лайвлі та Айс Спайс, а також 24-річний репер Мунк та її давня подруга Ешлі Авіньйон. І сер Пол Маккартні, який познайомився з батьками Тревіса.

34-річна співачка мала дуже стильний вигляд у чорному корсетному топі Dion Lee, що продається за ціною 720 доларів, і чорних джинсах AREA за 1200 доларів з кристалами.

Тейлор доповнила свій образ намистом з кулоном "87", номером свого бойфренда в команді. Кольє від дизайнера Стефані Готліб коштує колосальні 4250 доларів.

Вона також носила на середньому пальці рубіновий перстень від бренду Retrouvai, який продається за роздрібною ціною 3210 доларів.

Свіфт доповнила своє вбрання виготовленою на замовлення сумкою Джудіт Лейбер у формі футбольного м'яча.

А Блейк Лайвлі була одягнена в яскравий спортивний костюм Adidas. Вона вклала волосся і доповнила спортивний костюм червоними туфлями на підборах. А гламур їй забезпечили золоті прикраси майже на півмільйона доларів.

Тейлор Свіфт і Блейк Лайвлі

Це не вперше, коли Лайвлі супроводжувала Свіфт на футбольний матч: раніше вона та її чоловік Раян Рейнольдс приєдналися до зірки у VIP-люксі на стадіонній грі Met Life у жовтні.

Однак Раян не з'явився на грі, хоча його шанувальники побачили трейлер його нового фільму "Дедпул 3". Він дивився гру з дому, опублікувавши фото в соцмережах.

Гейлі та Джастін Бібер на Супербоулі Фото: Getty Images

Тейлор і Блейк були серед незліченних зірок, які зібралися на стадіоні Allegiant, щоб подивитися Суперкубок LVIII. Також за грою спостерігали Джастін і Гейлі Бібер, Лана Дель Рей, Гвен Стефані, Леонардо Ді Капріо, Джаред Лето, Джон Гемм, Джефф Голдблюм і навіть Каньє Вест, який з'явився на гру зі своєю дружиною. Репер був у масці, що повністю закриває його обличчя.

А його колишня дружина Кім Кардаш'ян відвідала Супербоул із сестрами Кортні, Хлоєю та Кендалл Дженнер.

Ілон Маск із сином Х Фото: Getty Images

Також на трибунах був помічений мільярдер Ілон Маск. Він взяв із собою свого трирічного сина Х від співачки Граймс. Але малюка, вочевидь, не надто зацікавила гра, бо він крутився на сидінні та намагався втекти.