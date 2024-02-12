Донька Олі Полякової розсекретила, скільки заробляє на місяць

Донька Олі Полякової, Маша розсекретила скільки грошей заробляє в соціальних мережах та чи допомагає їй зіркова мама фінансами. Відверто про особисте дівчина розповіла в інтерв’ю на Люкс ФМ.

Зокрема, Маша зізналася, що самостійно утримує себе, оскільки непогано заробляє в соціальних мережах. Аудиторія Маші Полякової в інстаграмі складає 177 тисяч підписників, а у тіктоці — 361 тисяча підписників.

"Я блогер, в мене багато зараз реклами в тік-тоці, інстаграмі, прямі ефіри я веду",- відзначила дівчина.

На запитання журналіста, про яку суму йде мова, Маша відповіла: "Скільки, що вистачає їздити на таксі". Журналіст уточнив, чи мова йде про суму в 100 тисяч на місяць, Маша уточнила, що десь так.

Блогерка також зізналася, що наразі зіркова мама та її батько не фінансують її життя.

Дівчина також розповіла, що зберігає свої фінанси на картці, однак з початку повномасштабної війни, вона має одне важливе правило, в гаманці тримати мінімум 100 доларів у валюті і однією купюрою. Робить це дівчина для того, щоб завжди бути готовою до екстрених ситуацій.

Також блогерка зізналася, яку дороговартісну покупку зробила нещодавно. Маша заявила, що придбала собі ігрову приставку. Якої моделі та скільки вона коштувала дівчина не уточнила.

Журналіст також уточнив у Маші, чи відкладає вона якісь гроші, чи можливо мріє про якусь дороговартісну покупку. На що вона відповіла, що на разі немає ніяких фінансових цілей і планів на купівлю чогось дорогого.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Маша Полякова розповіла про нові стсоунки. Раніше ми писали, що Оля Полякова розповіла про дорослих жінок, які хейтять її 16-річну доньку.