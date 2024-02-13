Дженніфер Лопес дала концерт за $5 млн на відкритті розкішного готелю в Дубаї (фото)

Співачка мала приголомшливий вигляд у чудовому комбінезоні з коміром-хомутом. На цій події, крім Лопес, були присутні й низка інших світових знаменитостей.

Відома американська співачка, актриса і танцівниця Дженніфер Лопес стала однією з головних зірок на відкритті елітного готелю в Дубаї, ОАЕ, під назвою One&Only One Za'abeel, повідомляє Daily Mail.

За даними видання, 54-річній артистці за її виступ заплатили 5 мільйонів доларів (понад 188 млн гривень).

Спочатку вона пройшлася червоною доріжкою в розкішній сукні, а потім вийшла на сцену, щоб виконати для гостей свої хіти. Джей Ло обрала для відкриття готелю в самому центрі Дубая вибрала вишукану чорну сукню від Giambattista Valli незвичайного крою.

Фото: Getty Images

Образ вона доповнила високими бальними рукавичками молочного відтінку, а також смарагдовими сережками Sartoro. Під час виступу співачка переодяглася в блискучий комбінезон у стилі диско.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

На цій події, окрім Лопес, були присутні й низка інших світових знаменитостей, як, наприклад, супермоделі Наомі Кемпбелл, акторка Ванесси Гадженс, тенісистка Емма Радакану, кінозірка Ідріс Ельба, музикант Марк Ронсон, Джессіка Дебрюйн, боксер Рамла Алі, Джорджія Кольрідж і Шанель Аян.

Це не вперше, коли Дженніфер виступає в Дубаї. Ще в березні 2024 року співачка провела там грандіозний концерт під час чемпіонату світу з футболу в Дубаї на іподромі Мейдан.

Нагадаємо, 10 лютого повідомлялося, що Дженніфер Лопес показала підтягнуту фігуру в рекламному кампейні. Артистка знялася для реклами нової колекції відомого бренду. Вона позувала з трендовими моделями сумок.