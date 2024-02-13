Філіп Кіркоров вирушив до окупованої Горлівки виступати перед російськими військовими

Після участі в "майже голій вечірці" у співака почалися проблеми з податками. Раніше Діма Білан також їздив у так звану "ДНР".

Народний артист Росії Філіп Кіркоров прибув у так звану "ДНР". Точний план артиста не відомий, як повідомили російські ЗМІ, з міркувань безпеки. Раніше окуповану Донецьку область відвідав Діма Білан. В обох артистів почалися проблеми після участі в "майже голій вечірці" Насті Івлєєвої. Про це пише Life.

Філіп Кіркоров прилетів до Донецької області вранці 13 лютого.

Він уже встиг виступити в міській лікарні в Горлівці. Відео опублікував телеканал RT. Артист заспівав перед пацієнтами і співробітниками, а також привіз подарунки пораненим російським військовим, а також комп'ютери, принтери та іншу необхідну техніку для місцевого дитячого центру. Також він пообіцяв оплатити протези трьом військовим.

"У мене є моя країна, моя батьківщина. Я їхати нікуди не збираюся, я живу тут. Жив і буду жити. У мене тут дім, діти, Бедрос — тато мій. Для мене дуже важливе відчуття тилу, яке даєте ви", — заявив Кіркоров.

Раніше так звану "ДНР" відвідав Діма Білан, ще один учасник скандальної "майже голої вечірки" Насті Івлєєвої. Він узяв із притулку кота Шахтаря, передав притулку для безхатченків три мільйони рублів і оплатив протез для мешканки Донецька.

Наслідки "майже голої вечірки" для Філіпа Кіркорова

Вечірка Насті Івлєєвої з дрес-кодом "almost naked" відбулася в ніч із 20 на 21 грудня 2023 року в московському клубі "Мутабор" і спричинила широкий суспільний резонанс після публікації фотографій із заходу. У багатьох селебріті, які на ньому були присутні, почалися проблеми: їх почали "скасовувати". Крім Кіркорова, захід відвідали Дмитро Білан, Лоліта Мілявська, Глюкоза, Анна Асті та Ксенія Собчак. Одного з її учасників — репера Vacio (Микола Васильєв) — заарештували на 15 діб і оштрафували на 200 тис. рублів за дрібне хуліганство і пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин. Тепер його призвали до ЗС РФ.

Філіпа Кіркорова в спішному порядку вирізали з новорічних фільмів і програм, скасували його концерти. Він вибачився публічно і намагався виправдатися перед прес-секретарем Путіна Дмитром Пєсковим особисто, заявивши, що "зайшов у не ті двері".

Філіп Кіркоров на "майже голій вечірці" Фото: КоммерсантЪ

"Так, я знав про захід, отримав запрошення, обіцяв прийти і прийшов. Але не знав про характер подій, які відбуватимуться за цими дверима, і пішов. Я не збираюся відрікатися, дистанціюватися або перекладати відповідальність на інших. Народний артист Росії зобов'язаний ретельніше ставитися до відвідуваних заходів. Найменше я б хотів, щоб подібна подія, помилка з мого боку, стали причиною обмеження моєї творчості", — сказав співак.

Але це не допомогло. Офіційний сайт співака Філіпа Кіркорова було заблоковано, а Мировий суд у Москві стягнув зі співака майже 8 мільйонів рублів податкової заборгованості.

Він полетів у США і Дубай, але в підсумку повернувся. Ситуації, що склалася, співак не коментував, хоча в підсумку він опинився в неофіційному списку артистів, чиї концерти заборонені в РФ.