Єдина вулиця і жодного жителя: який вигляд має російське село, де народився Сирський (фото)

У селі Новинки ніхто не проживає постійно з 2002 року. Але на фото ще можна побачити вцілілі будинки вздовж головної вулиці з назвою Польова.

Російське село Новинки Кіржацького району Володимирської області (РФ), в якому 26 липня 1965 року народився головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, обезлюдило. Фокус зібрав усю доступну інформацію про місце народження нинішнього командувача української армії.

Згідно з інформацією російськомовної "Вікіпедії", село розташоване на березі річки Шередар за 20 км на південь від центру поселення села Кіпрєво і за 22 км на південний схід від райцентру міста Кіржач. У XIX — на початку XX століття село входило до складу Фуніково-Горської волості Покровського повіту, з 1926 року — до складу Овчининської волості Олександрівського повіту. З 1929 року село входило до складу Хмелівської сільради Кіржацького району, з 1969 року — до складу Новоселівської сільради, з 2005 року — до складу Кіпрєвського сільського поселення.

Село Новинки розташоване на заході Кіржацького району Володимирської області при дорозі. Фото: a33.ru

Як свідчать дані Всеросійського перепису населення 2002 року, на той час населення села становило 0 осіб.

Згідно з картою, у Новинках була всього одна вулиця з назвою Польова.

Головна і єдина вулиця села Новинки називалася "Польова" Фото: a33.ru

По обидва боки від неї розташовувалося близько 25 будинків місцевих жителів та інших архітектурних об'єктів. На початку вулиці була розташована автобусна зупинка.

Російське село Новинки на карті Фото: Скриншот

Біля головної дороги в селі Новинки, як видно на фотографіях, зроблених 2007 року, розташовувалася невелика православна каплиця.

Православна каплиця біля головної дороги в селі Новинки Киржацького району Володимирської області Фото: a33.ru

На опублікованих у мережі фото та відео також можна побачити колодязі, які стоять у дворах місцевих жителів. Чи був коли-небудь проведений водопровід у село Новинки — невідомо.

Криниця у дворі села Новинки Фото: Скриншот

Нагадаємо, на початку лютого волонтер показав "дорогу життя" біля Табаївки. Денис Христов вирушив у селище Піщане, щоб передати ліки та корм для домашніх тварин. Волонтер також показав роботу української авіації на Куп'янському напрямку.

А наприкінці листопада 2023 року в мерії показали "мертві" квартали Маріуполя. Окупанти проводять ремонт багатоповерхівок, але в самих будинках не проживає жоден маріуполець, стверджує радник міського голови.