"Екстремальна поїздочка": волонтер показав "дорогу життя" біля Табаївки (відео)

Денис Христов відправився до селища Піщане, аби передати ліки та корм для домашніх тварин. Волонтер також показав роботу української авіації на Куп'янському напрямку.

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Український телеведучий, блогер і волонтер Денис Христов показав, який вигляд має "дорога життя" неподаліквід Табаївки Харківської області. Відео він опублікував у своєму Instagram 4 лютого.

2 лютого волонтер відправився до селища Піщане Куп'янського району Харківської області, аби передати ліки та корм для домашніх тварин місцевим жителям.

На початку ролика Христов показав, як працює українська авіація. Зокрема, два гелікоптери випускали снаряди в небі. Після цього він показав, який вигляд має саме селище Піщане й дорога біля Табаївки, де наразі проходять бойові дії. Після цього з'явилися кадри "дороги життя" на Берестове. Денис Христов наголосив, що ця ділянка прострілюється.

До того д під час поїздки у волонтера виникли проблеми з автомобілем — вирвало рульову тягу. Христову вдалося виїхати до Чугуєва, звідки недалеко до Харкова та Дніпра.

"Така екстремальна поїздочка на Куп'янщину", — резюмував він.

Ситуація біля Табаївки: що відомо

29 січня доброволець 24-ї ОШБ "Айдар" із позивним "Осман" Станіслав Бунятов розповів, що окупанти масово штурмують напрямок ліска біля Табаївки Харківської області. Також у ЗСУ не підтвердили факт окупації села.

30 січня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що окупантам буде складно утримати село Табаївка Куп'янського району в разі його окупації, оскільки українські військові встановлять вогневий контроль над населеним пунктом. За словами Коваленка, Табаївка має низку рельєфних особливостей, що не дозволяє ворогу здобути перевагу на полі бою.

Нагадаємо, 30 січня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що ворог продовжує спробу захопити Табаївку. Контроль над населеним пунктом ускладнює болотиста місцевість.