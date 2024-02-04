"Экстремальная поездочка": волонтер показал "дорогу жизни" возле Табаевки (видео)

Денис Христов отправился в поселок Песчаное, чтобы передать лекарства и корм для домашних животных. Волонтер также показал работу украинской авиации на Купянском направлении.

Related video

Украинский телеведущий, блогер и волонтер Денис Христов показал, как выглядит "дорога жизни" неподалеку от Табаевки Харьковской области. Видео он опубликовал в своем Instagram 4 февраля.

2 февраля волонтер отправился в поселок Песчаное Купянского района Харьковской области, чтобы передать лекарства и корм для домашних животных местным жителям.

В начале ролика Христов показал, как работает украинская авиация. В частности, два вертолета выпускали снаряды в небе. После этого он показал, как выглядит сам поселок Песчаное и дорога возле Табаевки, где сейчас проходят боевые действия. После этого появились кадры "дороги жизни" на Берестовое. Денис Христов отметил, что этот участок простреливается.

Кроме этого, во время поездки у волонтера возникли проблемы с автомобилем — вырвало рулевую тягу. Христову удалось выехать в Чугуев, откуда недалеко до Харькова и Днепра.

"Такая экстремальная поездочка на Купянщину", — резюмировал он.

Ситуация возле Табаевки: что известно

29 января доброволец 24-й ОШБ "Айдар" с позывным "Осман" Станислав Бунятов рассказал, что оккупанты массово штурмуют направление леска возле Табаевки Харьковской области. Также в ВСУ не подтвердили факт оккупации села.

30 января военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что оккупантам будет сложно удержать село Табаевка Купянского района в случае его оккупации, поскольку украинские военные установят огневой контроль над населенным пунктом. По словам Коваленко, Табаевка имеет ряд рельефных особенностей, что не позволяет врагу получить преимущество на поле боя.

Напомним, 30 января начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что враг продолжает попытку захватить Табаевку. Контроль над населенным пунктом усложняет болотистая местность.