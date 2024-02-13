Зендея в золотій сукні з'явилася на прем'єрі фільму "Дюна: Частина друга"

Зірка з'явилася в ефектному образі на прем'єрі в Парижі разом із Тімоті Шаламе та затьмарила інших гостей.

Зендая обрала неймовірно розкішний образ для прем'єри картини "Дюна: Частина друга" в Парижі. Акторка з'явилася на червоній доріжці разом із колегою та екранним коханим Тімоті Шаламе. Про це пише Daily Mail.

27-річна акторка, яка грає Чані в майбутньому науково-фантастичному фільмі, вийшла на червону доріжку в гламурному золотому топі і відповідній максі-спідниці від Louis Vuitton Ніколя Жескьєра. Образ вона доповнила вінтажними сережками і браслетом Bulgari із золота, діамантів і смарагдів з колекції нью-йоркського антикварного дилера Joseph Saidian & Sons. Вартість прикрас — понад 250 тисяч доларів.

Зендая і Тімоті Шаламе на прем'єрі в Парижі Фото: Getty Images

Тімоті Шаламе в Givenchy мав не менш ефектний вигляд. І також додав трохи гламуру до свого образу дорогоцінним годинником Cartier Tank Cintrée з платиновим корпусом і каблучкою з білого золота та соколиного ока. Саме в такому рік тому свій "Золотий глобус" отримав Остін Батлер.

Батлер, який у другій частині "Дюни" грає Фейда-Раута Харконнена, також був присутній на прем'єрі, як і актриса Ребекка Фергюсон.

Дія сиквела "Дюни" відбувається одразу після закінчення першого фільму, коли Пол Атрейдес і його мати (яку грає Ребекка) об'єднали зусилля з Чані і рештою фріменів, які мешкають у пустелі, щоб помститися Будинку Харконнен, члени якого вбили більшу частину сім'ї і друзів Пола.

Актори фільму "Дюна: Частина друга" на прем'єрі в Парижі Фото: Getty Images

Спочатку фільм планували випустити наприкінці жовтня 2023 року, потім його перенесли на листопад і, нарешті, перенесли на березень цього року через подвійний страйк сценаристів і акторів.

Фотоколл відбувся після того, як Зендая розповіла, що вона "надто нервувала", щоб навіть поговорити зі своїм колегою по фільму "Дюна: Частина друга" Крістофером Вокеном після того, як він приєднався до акторського складу.

Трейлер фільму "Дюна: Частина друга"

80-річний Крістофер у другій частині фільму Дені Вільнева грає Шаддама IV, падишаха-імператора відомого Всесвіту.

"Я занадто нервувала. Що мені було сказати? Я маю на увазі, що я могла сказати? Я б могла запитати його про улюблені пончики, тепер я це знаю", — пожартувала Зендая, коли розповідала про своє знайомство з Вокеном.

Тімоті Шаламе і Остіна Батлер пізніше зізналися, що нервували через розмову з Вокеном.

"Мені було дуже страшно з ним розмовляти", — зізнався Тімоті.

Нагадаємо, раніше Зендая з'явилася на фотоколі "Дюни" в ефектній білій сукні від Alaïa La Robe Spirale з нової осінньої колекції. Креативний директор бренду Пітер Мюльє створив для Зендаї сукню без бретелей і з розрізом на стегні у вигляді асиметричної спідниці.