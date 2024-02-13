"Побачення наосліп": Роббі Вільямс не думав, що шлюб з Айдою Філд триватиме довго (фото)

Роббі Вільямс і його дружина одружені вже багато років, у них четверо дітей. Колишній вокаліст Take That зустрів Айду Філд 2006 року, а одружилися вони 2010 року.

Британський співак і автор пісень Роббі Вільямс зізнався, що "не став би вкладати гроші" в те, що він зможе прожити з дружиною Айдою Філд 18 років. Колишній співак Take That розповів про свій шлюб з актрисою Айдою, повідомляє Еxpress.

На запитання журналіста, як вони вперше зустрілися, Роббі відповів: "Побачення наосліп. Так. Хоча такі речі зазвичай не працюють, але нашому шлюбу скоро виповниться 18 років".

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У пари четверо дітей: Тедді, Чарлі, Коко і Бо. Також під час інтерв'ю Роббі зізнався, що в нього є три сімейні будинки в Лондоні, Лос-Анджелесі та Швейцарії, їхнє утримання обходиться йому "занадто дорого".

"Він занадто великий і занадто дорогий. Це схоже на благословенні можливості", — сказав Роббі.

У їхньому будинку в Лос-Анджелесі зараз мешкають вісім собак, яких сім'я бачить тільки тоді, коли перебуває в Америці. Ще в Лондоні є два собаки. Вони, за словами співака, надають емоційну підтримку всім членам сім'ї.

У Великій Британії Роббі живе недалеко від Голланд-парку в західному Лондоні в особняку, вартість якого оцінюють у 17,5 мільйонів фунтів стерлінгів.

У Швейцарії у нього є розкішний особняк, також відомий як Woodland House, в якому є близько 47 кімнат і коштує він приголомшливі 24 мільйони фунтів стерлінгів.

Під час пандемії він разом із дружиною Айдою купив свій третій будинок недалеко від Цюриха. Раніше в нього була нерухомість у Беверлі-Гіллз, яку він продав музиканту DJ Khaled.

Що відомо про Роббі Вільямса

Роберт Пітер (Роббі) Вільямс — британський співак, автор пісень і актор, колишній учасник групи Take That. Народився 13 лютого 1974 року в Сток-он-Трент, Англія. За характерний "оксамитовий" тембр голосу і манеру виконання Елтон Джон назвав Вільямса "Френком Сінатрою XXI століття".

Світові продажі альбомів станом на 2022 рік перевищують 75 мільйонів, а синглів — понад 18 мільйонів. В одній тільки Великій Британії продано близько 20,2 млн дисків. За плечима Роббі 14 альбомів і збірок та безліч нагород. На 2016 рік статки Вільямса налічували 200 млн доларів.

З американською актрисою Айдою Філд Роббі одружилися 7 серпня 2010 року. У пари четверо дітей: 2012 року народилася донька Теодора Роуз Вільямс, 2014 року — син Чарлтон, 2018 року — донька Колетт, 2020 року — син Бо Бенідикт Ентовен Вільям.

Відомо, що Роббі лікувався в реабілітаційному центрі від пристрасті до лікарських препаратів та енергетика. Свого часу співак зізнався, що досі страждає від постійного відчуття тривоги та депресій.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що на концерті Роббі Вільямса померла фанатка. Це не перший випадок смерті фанатів на концерті зірок зі світовим ім'ям.