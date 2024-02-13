Марс у Водолії: сьогодні стартує трансформувальний період

13 лютого Марс, планета Бажань і Дії, входить у Водолій і залишиться там до 22 березня. Коли Марс блукає по знаку зодіаку Водолій, люди відчувають почуття солідарності і прагнення кинути виклик владі і виступити за колективні свободи.

Сьогодні, 13 лютого, настає дуже цікавий трансформувальний період, який вплине на всі знаки Зодіаку. Водолій, повітряний знак, пов'язаний з революцією, і Марс, планета Дії, надихають людей прагнути до масштабних змін, використовуючи силу слів, а не фізичну силу. Про це пише Refinery29.

Під час цього транзиту сила розуму матиме першорядне значення, спонукаючи колектив використовувати свій інтелект, щоб дати відсіч тим, хто перебуває при владі, хто не поділяє їхніх поглядів.

Інноваційні ідеї необхідні під час цього транзиту, тож настав час спланувати майбутнє і зрозуміти, як технологічні, наукові та політичні досягнення можуть змінити світ. Люди об'єднаються і захочуть працювати над проектами в команді, а не індивідуально. Спільні зусилля матимуть пріоритет над індивідуальним визнанням результатів великомасштабних підприємств. Особиста слава і визнання стануть другорядними турботами, натомість основна увага буде зосереджена на вирішенні питань. Це момент реформації та вільного мислення, коли ми створюємо свої власні правила і користуємося своїм баченням, щоб створити майбутнє в межах нашої досяжності.

Оскільки Марс проходить через Водолій, схильність представників цього знака Зодіаку висловлювати свою думку про соціальну справедливість і наукові досягнення, ймовірно, посилиться. Це може призвести до того, що більшій кількості людей доведеться висловлювати себе і переконувати інших у своїх переконаннях. Хоча фіксована енергія Водолія може викликати деякий опір, деякі уми можуть похитнутися, тому варто докласти зусиль, щоб поділитися своєю точкою зору.

Важливо пам'ятати, що ми можемо досягти більш позитивних результатів, якщо будемо добрими і спокійними. Якщо ви витратите трохи часу на те, щоб охолонути і підійти до ситуації більш розслаблено, це допоможе нам досягти кращих результатів.

Подорож Марса у Водолії — це час також прийняти наші примхи та фантазії.

Цього року Марс у Водолії матиме потужний вплив. 14 лютого Марс черпає силу з домінуючих сил Плутона, вселяючи відчуття сили, здатної викликати загальні зміни. Коли 22 лютого Марс і Венера з'єднаються, ми захочемо по-іншому підійти до романтики. Крім того, коли Марс перебуває у квадратурі з Юпітером і Ураном 27 лютого і 9 березня, це надихне нас на радикальні зміни і розширить наші горизонти. Однак дуже важливо уважно ставитися до своїх слів і дій, оскільки ці енергії можуть виявити аспекти нашої особистості, якими ми не можемо пишатися. Наша мета має полягати в тому, щоб допомагати іншим і привносити позитивні зміни у світ. Хоча нам, можливо, доведеться відстоювати свої бажання і захоплення, важливо зосередитися на співтоваристві і працювати заради загального блага. Цей період пропонує значні можливості для розширення прав і можливостей та трансформації; тому життєво важливо спрямувати енергію на позитивне зростання та еволюцію.

Важливі астрологічні дати:

13 лютого: Марс входить у Водолій, змінюючи нашу енергію на наступні п'ять тижнів.

14 лютого: Марс і Плутон з'єднуються у Водолії, що відбувається кожні два роки (але в різних знаках). У День святого Валентина бажання загостряться, що зробить його часом пристрасті.

22 лютого: Марс і Венера утворюють з'єднання у Водолії. Востаннє ці дві планети з'єдналися 6 березня 2022 року — теж у тому ж знаку. Це сприятливий час для спілкування з іншими людьми і вираження бажань.

27 лютого: Марс перебуває у квадратурі з Юпітером, тому важливо уникати надмірних суперечок і перегорання себе. Додавання непотрібного стресу або тиску до нашого підходу може призвести до таких несприятливих наслідків. Тому необхідно пам'ятати про те, скільки енергії ми витрачаємо, і вести збалансований спосіб життя.

4 березня: Марс перебуває в секстилі з Північним Вузлом Долі, даючи нам упевненість і прагнення рухатися вперед і боротися за свої переконання.

9 березня: Марс аспектирует Уран, підштовхуючи нас до змін не тільки в нашому особистому житті, а й у світі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, яким знакам Зодіаку пощастить цього тижня, в період з 12 по 18 лютого.