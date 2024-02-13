Клементина Вон: що відомо про старшу доньку супермоделі Клаудії Шиффер

Клементина дуже схожа на свою знамениту матір, але поки ще не пробувала себе як модель. Але вона часто постить фото свого розкішного життя.

Нещодавно Клементина Вон, дочка супермоделі Клаудії Шиффер і режисера Меттью Вона, відзначила 19-річчя. Старша з трьох дітей знаменитостей могла б стати моделлю, або спробувати себе в кіно. Але поки що вона веде життя звичайного, але дуже багатого підлітка. А за її життям у соцмережах стежать понад 13 тисяч підписників в Instagram. Про це пише Hello Magazine.

Від розкішної відпустки і гучних модних заходів до вечерь в ексклюзивних ресторанах і доступу до великого дизайнерського гардеробу — життя Клементини для багатьох є втіленням мрії.

Клементина Вон

Виховання Клементини було зовсім не звичайним. Виросла разом з двома братами і сестрами у величезному особняку з 14 спальнями вартістю 9 мільйонів доларів, розташованому в мальовничій англійській сільській місцевості, її життя від самого початку було відзначене багатством і стилем.

Її батьки, Клаудія і Меттью Вон, шановний англійський режисер, подбали про те, щоб їхні діти отримали найкраще зі світу моди і кіно.

Вони навіть купили другий особняк у Великій Британії, часто пересуваючись між будинками, іноді на вертольоті, через щільний графік зйомок Меттью.

Незважаючи на те, що спочатку Клементина ухилялася від уваги громадськості, вона в підсумку завела акаунт у соцмережах і почала демонструвати своє життя на просторах Інтернету.

Офіційно вона ще не увійшла в модельний світ (за винятком дитячої появи у Vogue), але її пристрасть до моди незаперечна.

Маленька Клементина Вон на руках матері

Раніше вона відвідувала разом з матір'ю Тиждень моди в Мілані, а також вона стежила за нею з-за лаштунків показу Versace.

Клементина Вон за лаштунками модного показу

Багато хто відзначив разючу схожість Клементини, або як її називають рідні — Клеммі, з її матір'ю Клаудією, назвавши її "двійником" супермоделі. Це порівняння натякає на блискуче майбутнє Клементини в індустрії моди, яка потенційно може піти стопами своєї матері.

Клаудія Шиффер розповідала в інтерв'ю Vogue, що Клеммі дуже захоплена модою.

"Клементина любить усе оверсайз: світшоти і великі ланцюги. Вона завжди каже: "Що в тебе є з 90-х, мамо?"

Розмірковуючи про зростання Клементини та її нову ідентичність у світі моди, Клаудія бачить світле майбутнє. У кожному дні народження сердечні послання Клаудії Клементині в Instagram розкривають глибокий зв'язок і гордість, яку вона відчуває за свою доньку.

"Клементині сьогодні 19 років! Продовжуй мислити нестандартно і залишатися такою щирою, сердечною, турботливою і люблячою дорослою дівчинкою, якою ти є", — написала Клаудія, наголосивши на їхньому зв'язку і любові до моди, що визначає їхнє ставлення.

Нагадаємо, раніше супермодель розповідала про свій стиль і про те, як вона підбирає свій гардероб.