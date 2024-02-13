5 продуктів, які не можна їсти, якщо ви хочете прожити довге і здорове життя

Правильне харчування — запорука не тільки красивої стрункої фігури, а й довгого здорового життя. Дієтологи склали список продуктів, які потрібно назавжди виключити зі свого раціону, якщо ви хочете зберегти здоров'я та молодість.

Ретикулярне збалансоване харчування може допомогти вам назавжди забути про зайву вагу, проблеми з травленням, як-от печія, здуття, розлад і багато більш серйозних станів. Достатньо просто уникати певних груп продуктів, щоб відновити свій організм і поліпшити самопочуття. Про це пише OnlyMyHealth.

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Дієтолог Хетал Чеда перерахував продукти, яких слід уникати, якщо хочете прожити довге і здорове життя.

Смажена їжа

Фото: Freepik

Нагетси, самса, картопля фрі, смажена курка — це ті страви, від яких, можливо, доведеться відмовитися, якщо ви прагнете здорового способу життя. Ці продукти дуже висококалорійні, оскільки здебільшого їх смажать у фритюрі. Це може призвести до збільшення ваги, підвищення кислотності та багатьох інших проблем зі здоров'ям. За словами Чеди, ці продукти містять шкідливі жири, які сприяють збільшенню ваги й ожирінню. Ожиріння, своєю чергою, може спричинити діабет і проблеми з серцем, збільшуючи ризик серцевих нападів. Крім того, смажена їжа дуже важко перетравлюється.

Енергетичні напої

Енергетичні напої містять велику кількість кофеїну, який може призвести до безлічі проблем зі здоров'ям. Надмірний вміст кофеїну здатний викликати високий кров'яний тиск, прискорене серцебиття, безсоння, занепокоєння і підвищене серцебиття. У ці напої також додано цукор, що підвищує ризик розвитку діабету. Цукор сприяє не тільки діабету, а й збільшенню ваги, карієсу і навіть хворобам серця.

Фасовані напої

Фото: Freepik

Багато упакованих напоїв, як-от газовані напої, фруктові соки та енергетичні напої, містять доданий цукор, а вживання занадто великої кількості цукру може сприяти збільшенню ваги. Це також може збільшити ризик розвитку діабету 2 типу. Вживання таких напоїв може призвести до споживання великої кількості калорій без отримання необхідних поживних речовин.

Їжа швидкого приготування

Сучасним людям часто важко знайти час для приготування їжі, тому напівфабрикати та страви швидкого приготування стають справжньою паличкою-виручалочкою. Але чи приносять вони користь? За словами Чеди, вони належать до числа нездорових продуктів, що містять консерванти. Консерванти містять велику кількість натрію, який може спричинити підвищення кров'яного тиску. Залити окропом або просто розігріти страву — дуже зручно, але вживання таких продуктів на регулярній основі може сильно нашкодити вашому здоров'ю. Намагайтеся вживати повноцінну їжу, приготовану вдома і доповнювати свій раціон свіжими овочами та фруктами, щоб поліпшити здоров'я.

"Слід уникати цих продуктів, оскільки вони, як правило, містять велику кількість шкідливих жирів, калорій, цукру та добавок. Це сприяє менш збалансованому мікробіому кишківника, слабкому засвоєнню поживних речовин і високому споживанню калорій", — зазначив експерт.

Заморожена їжа

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Крохмаль використовується для збереження заморожених продуктів свіжими і для того, щоб надати їжі смаку. Але перш ніж почнеться процес травлення, цей крохмаль перетворюється на цукор. Це може підвищити рівень цукру в крові та збільшити ризик розвитку діабету. Ці продукти містять велику кількість жирів, що з часом зможе позначитися на вашій вазі.

Нагадаємо, не тільки гени, а й харчування впливає на якість і тривалість нашого життя, що й доводять довгожителі з "Блакитних зон".

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.