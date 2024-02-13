Топ простих способів проявити любов до себе в День святого Валентина

14 лютого, це, безсумнівно, День усіх закоханих, але також це і чудовий привід, щоб присвятити час собі. Особливо, якщо вашого коханого немає поруч, або ви його поки що не знайшли.

Хоча 14 лютого — гарний день для отримання листівки від таємного шанувальника або подарунка від давнього кохання, найромантичніший день року також є важливим приводом проявити до себе трохи любові. Про це пише Hello Magazine.

"Прояв любові до себе — життєво важливий елемент і необхідна умова для повноцінного і щасливого життя", — каже Васіа Токсавіді, психотерапевт і експерт із взаємин.

"Любити себе має бути зобов'язанням на все життя. Мені подобається називати це контрактом, і на нас лежить відповідальність за те, як ми шануємо себе", — зазначає експерт.

Демонстрація любові до себе підтверджує, що ми вважаємо себе гідною і хорошою людиною, додає Луїза Тайлер, консультантка зі стосунків.

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"Коли ми практикуємо любов до себе, ми приймаємо себе такими, якими ми є, і дозволяємо собі бути більш щирими та впевненими. Коли ми любимо себе, ми випромінюємо сяйво, яке висвітлює не тільки наше життя, а й життя оточуючих, а також надихає інших", — зазначає Луїза.

Усе це звучить непогано і ось кілька схвалених експертами простих способів проявити любов до себе в цей День святого Валентина.

Як проявити любов до себе в День святого Валентина

Робіть те, що любите

Чи то купання, чи то чашка кави, чи то похід у кіно, знайдіть сьогодні час для чогось тільки для себе. Займаючись тим, що ви любите, ви вивільняєте час зі свого напруженого графіка і ставите себе на перше місце.

Одягніть що-небудь красиве

Навіть якщо ви проведете 14 лютого вдома, носити те, що вам подобається, — це вірний спосіб підняти собі настрій. Якщо ми вирішуємо піклуватися про свій зовнішній вигляд, це посилає внутрішній сигнал, що ми гідні й заслуговуємо на це. Це може підвищити нашу впевненість і самооцінку.

Покращіть свої щоденні ритуали

Навіть якщо ви не плануєте робити нічого екстраординарного в цей день, просто додайте елемент свята в рутину.

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Спробуйте нову оригінальну страву, або порадуйте себе улюбленими ласощами. Змініть обридлий гель для душу, або порадуйте себе новим пухнастим рушником. Словом, навіть звичайні щоденні ритуали можуть стати приємнішими і підняти вам настрій.

Вимкніть телефон

Експерти давно рекомендують, що в наше століття інформаційних технологій варто відключитися від телефону, оновлень соцмереж і стрічки новин. Просто влаштуйте собі день тиші та присвятіть його собі.

Слухайте музику

Складіть плейлист, який викличе мурашки по шкірі та приємну атмосферу. Пісні, які викликають у пам'яті дивовижні спогади, чудово піднімають настрій.

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І це правило також працює з улюбленими серіалами та фільмами. Влаштуйте собі марафон улюблених комедій, або бойовиків.

Їжте комфортну їжу

Ми всі знаємо радість, яку приносить вживання улюбленої з дитинства їжі, і виявляється, що комфортна їжа — чудовий спосіб проявити до себе трохи любові. Комфортні страви, які викликають спогади про наше дитинство, викликають викид дофаміну в мозку, що інтерпретується як задоволення.

Зробіть собі комплімент і купіть собі квіти

Ми готові посперечатися, що кожного разу, коли ваш найкращий друг має прекрасний вигляд, ви робите йому комплімент, але як часто ви робите компліменти собі? Зробіть це сьогодні! І порадуйте себе букетом.

Майлі Сайрус сказала нам, що ми самі можемо купити собі квіти, і який кращий день для цього, ніж День святого Валентина? (Або, можливо, наступного дня, коли ціни не будуть завищені).

Позбавтеся старого одягу.

У кожного з нас у гардеробі є такий одяг, який ми зберігаємо "про всяк випадок", якщо він знову стане в нагоді в майбутньому, але найчастіше він просто змушує нас почуватися погано. Скористайтеся можливістю і позбудьтеся таких речей у День святого Валентина: можна їх просто викинути, пожертвувати неношені речі на благодійність або продати їх тому, кому вони сподобаються.

Прийміть розкішну ванну

Прийняття ванни — найстаріший спосіб догляду за собою. Запаліть свічки, випийте келих улюбленого вина і додайте у ванну улюблені олії для ванн.

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Це чудовий спосіб провести вечір святого Валентина. Візьміть із собою книгу, щоб провести час ще краще. І побалуйте себе маскою для обличчя.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найцікавіші факти, пов'язані з Днем святого Валентина.