Супербоул-2024 поставив новий рекорд за кількістю переглядів

Трансляція гри в американський футбол Super Bowl вперше за 55 років стала найпопулярнішим записом з рекордною кількістю глядачів. За всю історію США найрейтинговішою онлайн трансляцією була висадка американського космічного корабля серії "Аполлон", який вперше відправив людей на поверхню Місяця. Ця подія відбулася 20 липня 1969 року. Тоді за перебігом подій слідкувало приблизно 123,4 млн глядачів.

Однак цьогоріч цей рекорд перевершила гра двох футбольних команд "Канзас-Сіті Чіфс", в якій грає бойфренд всесвітньо популярної співачки Тейлор Свіфт, Тревіс Келса, та "Сан-Франциско 49ерс", пише ВВС.

Загалом до перегляду футбольного матчу в середньому доєдналося від 125 до 150 мільйонів глядачів.

Ймовірною причиною, такого резонансного спостереження стали стосунки 34-річної американської співачки Тейлор Свіфт з 34-річним футболістом Тревісом Келсом. Глядачі були в очікуванні, чи з’явиться співачка на грі свого бойфренда, адже вона була в турі в Японії.

У результаті гри команада бойренда Тейлор Свіфт "Канзас-Сіті Чіфс" обіграла суперника "Сан-Франциско 49ерс" з розривом у три очка — рахунок склав 25-22 у овертаймі.

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Фото: https://ichef.bbci.co.uk/

За даними американського розважального тижневика Variety, нині виникає безліч дискусій щодо того, наскільки всесвітньо відома співачка стала фактором впливу на рекордну кількість глядачів. За даними американської дослідницької компанія Numerator, в реальності 20% глядачів Super Bowl вболівали за команду "Канзас-Сіті Чіфс" саме з тих причин, що у команді грає бойфренд Тейлор.

За даними медіа-аналітиків Nielsen, рекордні 202,4 мільйона людей переглянули хоча б частину гри.

Звісно під час трансляції за співачкою пильно слідкували камери, тому глядачі спостерігали за тим, як Свіфт з’явилася на арені, після тусувалася з актрисою Блейк Лайвлі та репером Айс Спайс, ну і звісно палкий поцілунок з Келсі після переможного матчу.

Варто відзначити, що матч Super Bowl між Чіфс і Філадельфія Іглз у 2023 році таксамо транслювали по всій Америці, однак тоді його переглянуло 115,1 мільйона глядачів.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто із селебріті побував на "Супербоулі". Крім цього, Фокус писав, що Тейлор Свіфт дала рідкісний коментар про свій новий роман.