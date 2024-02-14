Тейлор Свіфт "вигнала" Каньє Веста з Супербоула

Ворожнеча між Вестом і Свіфт почалася 2009 року, коли репер публічно принизив тоді ще юну артистку. Тепер настав час збирати каміння.

Протистояння між 34-річною співачкою Тейлор Свіфт і 46-річним репером Каньє Вестом триває. Домігшись світової слави і ставши "Людиною року" за версією TIME, Тейлор вирішила відігратися на колишньому чоловікові Кім Кардаш'ян за старі образи. Вона фактично вигнала репера зі стадіону "Аллігант" у Лас-Вегасі на Суперкубку після того, як він купив квитки просто перед її VIP-люксом, щоб привернути до себе загальну увагу. Про це в соцмережі заявив колишній гравець НФЛ Брендон Маршалл

Свіфт вболівала за команду свого бойфренда Тревіса Келсі "Канзас-Сіті Чіфс", яка зрештою перемогла "Сан-Франциско 49ers", і перебувала у VIP-ложі разом зі знаменитостями Блейк Лайвлі, Айс Спайс і Ланою Дель Рей.

Маршалл припустив, що Вест спеціально хотів сісти перед Тейлор, щоб відволікати увагу преси від неї.

"Каньє намагався використати свою популярність. Отже, Тейлор Свіфт злиться. Вона бум-бум робить дзвінок або два. Усі залучені. Його вигнали зі стадіону", — каже він. Звідки в нього ця інформація, невідомо.

Ворожнеча між Свіфт і Вестом бере свій початок у 2009 році. Тоді на церемонії нагородження премією MTV Video Music Awards він поставив Тейлор у незручне становище, коли співачка приймала нагороду за найкраще жіноче відео.

"Йо, Тейлор, я дуже радий за тебе, я дозволю тобі закінчити. Але у Бейонсе одне з найкращих відео всіх часів!" — заявив тоді репер, поставивши 19-річну переможницю в незручне становище.

На Супербоулі Каньє все ж з'явився зі своєю дружиною Бьянкою Цензорі, але де він сидів і коли покинув стадіон, ЗМІ замовчують. Репер був сфотографований із закритим обличчям, білим розп'яттям спереду і повністю чорним шкіряним костюмом, в той час як Цензорі одягла нетиповий чорний дощовик великого розміру і аксесуар з капюшоном.

На грі була і колишня дружина Веста Кім Кардаш'ян.

Раніше Фокус писав, що Тейлор назвала Каньє Веста і Кім Кардаш'ян "сміттям" і звинуватила їх у тому, що вони намагалися знищити її кар'єру.