Початок роману з Меган та принцеса Діана: чому Канада така особлива для принца Гаррі

У Торонто син британського короля Чарльза ІІІ та його кохана вперше зʼявилися на публіці як пара у 2017. Тут вони провели перший час після складання королівських обовʼязків у 2020.

Стало відомо, чому Канада є особливою країною для принца Гаррі та Меган Маркл. Про це пише Hello Magazine.

У лютому 2024 року герцог і герцогиня Сассекські поїдуть до Канади, щоб підготуватися до One Year to Go для Invictus Games Vancouver Whistler 2025. Втім, це країна, де пара також дебютувала на публіці та де вони тимчасово жили перед тим, як переїхати до Монтесіто, Каліфорнія, після складання королівських обов’язків у 2020 році.

Після того, як друг у Лондоні влаштував закоханим побачення, стосунки пари спочатку були на відстані: Гаррі їздив до Канади, щоб зупинитися в будинку своєї дівчини в Торонто. Вона мешкала там, оскільки ще знімалася в популярному серіалі "Форс-мажори".

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Повідомляється, що ще в грудні 2016 року принц Гаррі проїхав 2736 км, щоб побачитися з Меган. Тоді вони ще ретельно приховували свої стосунки від публіки.

Остання ніч перед підтвердженням роману

Торонто стало місцем, де Гаррі та Меган насолоджувалися своєю останньою ніччю, перш ніж про їхні стосунки стало відомо всьому світові.

Герцог Сассекський пригадав той період у своїх мемуарах "Запасний", які вийшли в січні 2023 року.

"Ми запросили Євгенію та Джека приєднатися до нас на Геловін. І найкращого друга Мег Маркуса. У Soho House у Торонто була велика вечірка, темою якої був "Апокаліпсис". Одягайтеся відповідно. Я пробурмотів Мег, що мені не пощастило з тематичними костюмованими вечірками, але я б спробував ще раз", — писав син британського короля, натякаючи на скандал, коли він на вечірку з Кейт Міддлтон та принцом Вільямом надягнув нацистську форму.

Згодом Гаррі попросив в актора Тома Гарді його костюм з "Божевільного Макса".

"Він подарував мені все це ще до того, як я покинув Британію, і тепер я приміряв його в маленькій ванній кімнаті Мег. Коли я вийшов, вона розреготалася", — розповідав герцог.

Перша публічна поява

Принц Гаррі та Меган Маркл уперше разом з’явилися на публіці на Invictus Games у Торонто у вересні 2017 року. Через два місяці вони офіційно оголосили про заручини.

Принц Гаррі та Меган Маркл у Торонто Фото: Getty Images

Дім Меган у Торонто

Дружина принц Гаррі жила і працювала в Торонто протягом семи років, знімаючись в американській юридичній драмі "Форс-мажори".

Повідомляється, що ексакторка жила в двоповерховому таунхаусі з трьома спальнями, який вона поділяла зі своїми двома собаками-рятувальниками Гаєм і Богартом.

Меган Маркл у "Форс-мажорах" Фото: © USA Network

Канікули Сассексів і перше Різдво Арчі

Гаррі та Меган взяли шеститижневу перерву в королівських обов’язках під час святкового періоду, провівши свій перший День Подяки та Різдво зі своїм тоді восьмимісячним сином Арчі в Канаді наприкінці 2019 року.

"Боже, це був просто неймовірний час, який ми мали там і з нашим сином. І просто мати можливість отримати тепло, яке ми відчули від людей", — розповідала згодом мама двох дітей.

Подружжя також поділилося кадрами свого часу в Канаді в документальному серіалі Netflix "Гаррі та Меган", зокрема, про перший досвід Арчі зі снігом.

Принц Арчі Фото: Netflix

Принцеса Лілібет Діана народилася вже в США. Вона зʼявилася на світ у червні 2021 року. То ж наразі Сассекські виховують двох спадкоємців.

Перше королівське турне Гаррі

Принц Гаррі відвідав Канаду з принцом Чарльзом, принцесою Діаною та принцом Вільямом у жовтні 1991 року під час одного зі своїх перших королівських турів. Діана взяла своїх маленьких синів на човен, щоб вони могли відвідати Ніагарський водоспад.

Принцеса Діана із синами Фото: Getty Images

