Елізабет Герлі зʼявилася на публіці з дорослим сином (фото)

Вони відвідали подію в рамках Тижня моди в Нью-Йорку. До Елізабет та Даміана приєдналася зірка серіалу "Пліткарка" Келлі Резерфорд.

58-річна англійська акторка та модель Елізабет Герлі вийшла у світ зі своїм 21-річним сином Даміаном. Вони зʼявилися разом на коктейльній вечірці Tod's та вечері в рамках Тижня моди в Нью-Йорку Ready to Wear. Про це пише Daily Mail.

Герлі позувала в чорній сукні з глибоким декольте, на якій були вишукані мереживні деталі. Акторка доповнила вечірній образ парою чорних туфель на підборах і додала підвіску.

Волосся Елізабет залишила розпущеним, зробивши легку укладку.

Елізабет Герлі із сином Даміаном Фото: Getty Images

Тим часом 21-річний син Елізабет Даміан виглядав стильно, позуючи поруч зі своєю знаменитою матір’ю в чорному костюмі з розстебнутою білою сорочкою.

Елізабет Герлі із сином Даміаном Фото: Getty Images

Під час вечірки Герлі також зустрілася зі своєю колегою із серіалу "Пліткарка" Келлі Резерфорд, яка зіграла Лілі ван дер Вудсен (маму героїні Блейк Лайвлі).

Елізабет Герлі тим часом зіграла британську бізнесвумен Даяну Пейн, яка з'явилася лише в п'ятому сезоні популярної картини.

Елізабет Герлі із сином та Келлі Резерфорд Фото: Getty Images

Відомо, що Герлі і її спадкоємець дуже близькі, Даміан навіть часом виступає в ролі фотографа для відвертих кадрів зіркової мами в Instagram.

Юнак пішов стопами Елізабет, ставши одним із найпопулярніших чоловіків-моделей у Великобританії. Син знаменитості підписав контракт з лондонським відділом IMG Models, який також представляє американських сестер Беллу та Джіджі Хадід, бразильську супермодель Жизель Бюндхен і Крісті Брінклі.

Нагадаємо, Елізабет Герлі продемонструвала струнку фігуру в бікіні.

Також Фокус писав про відпочинок Даміана з його дівчиною в Італії.