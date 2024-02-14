Надмірна опіка Кеті Голмс врятувала її доньку від саєнтології, — думка

17-річна Сурі Круз — єдина біологічна дочка актора. Уже багато років батько з нею не спілкується, оскільки вона не поділяє його віру.

Якби акторка Кеті Голмс зберегла свій шлюб із колегою по цеху Томом Крузом, їй би не вдалося захистити свою доньку Сурі від залучення до саєнтології, пише Джессіка Тейлор у своїй колонці для Daily Mail.

Пара прожила в шлюбі шість років після того, як зв'язала себе узами шлюбу на саєнтологічній церемонії в Італії 2006 року. Однак у міру того, як шлюб тривав, джерела, близькі до Кеті, припускали, що вона почувалася дедалі заляканішою церквою, в якій Том залишається впливовою фігурою і сьогодні.

Холмс вирішила розірвати союз через побоювання, що її дочка теж стане адептом саєнтології. Її рішення відмовитися від релігії, а також розлучення спричинили серйозний розлад між колишнім подружжям, внаслідок чого стосунки Тома і Сурі з роками ставали дедалі віддаленішими. До того ж, перед очима Голмс був приклад першої дружини Тома, Ніколь Кідман. Акторка віддалилася від дітей, яких вона всиновила разом із Крузом, Белли і Коннора, коли вони залишилися в церкві після її відходу.

Останньою краплею для Кеті стало те, що в будинок пари переїхали члени Церкви Саєнтології.

Том Круз мріяв бачити свою доньку в лавах адептів саєнтології Фото: Getty Images

Швидко і без проблем розлучитися з Томом Кеті допоміг її батько Мартін Холмс, адвокат зі шлюборозлучних процесів. У результаті розлучення Тому присудили виплачувати по $400 тисяч аліментів для дочки до досягнення нею 18-річчя. Він також зобов'язаний оплачувати медичні та стоматологічні витрати Сурі, її страховку, витрати на освіту і навчання в коледжі. Гроші виплачують електронним переказом.

Що стосується освіти Сурі, пара погодилася, що їхня донька не відвідуватиме школу-інтернат.

Кеті отримала одноосібну опіку над їхньою донькою, а Тому було надано "значущі" права відвідування

Нині ні Кеті, ні Сурі не спілкуються з Томом Крузом, а торік джерела повідомили, що він "не бере участі" в житті своєї доньки.

Проте Сурі виросла самодостатньою і розумною дівчиною, а Кеті зуміла захистити її від зайвої уваги і забезпечила їй нормальне дорослішання. Зараз вона зосереджена на підготовці до вищої освіти і, як кажуть, подумує про кар'єру у сфері моди.

"Сурі подає заяви в коледжі всюди. Кеті справді хоче, щоб вона залишилася в Нью-Йорку, щоб вони могли бути ближчими одне до одного. Кеті дуже пишається нею, але при цьому надмірно її опікує", — кажуть джерела. Саме ця гіперопіка і врятувала дівчину від саєнтології.

Раніше Фокус писав, що Том Круз офіційно підтвердив свої стосунки з російською моделлю.