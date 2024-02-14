"Я це все з'їм": Аlyona Аlyona показала подарунок від свого коханого до Дня Валентина

У солодкий букет було вкладено валентинку, однак, що там написано артистка не повідомила.

Українська реп-виконавиця та одна з представниць України на "Євробаченні-2024" Аlyona Аlyona похвалилася подарунком від бойфренда до Дня святого Валентина. Своїми враженнями артистка поділилася з шанувальниками в Instagram.

Коханий Олени постарався презентувати їй те, що зірка любить найбільше. Ба більше, вигляд цього подарунка теж дуже сподобався артистці:

"Дивіться яка краса, які кольори. А знаєте що, я це все з'їм. А чого? Тому що це зефір, а я люблю зефір, маршмелоу. Аж шкода, воно таке красиве", — прокоментувала Олена.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Також до такого смачного букета було додано листівку-валентинку, але змістом послання реперка ділитися з шанувальниками не стала.

Також артистка зізналася, що її мовою кохання є не тільки подарунки, а й слова підтримки та фізичні дотики.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Хто така Alyona Alyona

Alyona Alyona, справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко — українська хіп-хоп і реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil. Народилася 14 червня 1991 року в Капітанівці, Кіровоградської області.

Має дві вищі освіти. Закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Працювала вихователькою та завідувачкою дитсадка.

Реп-тексти пише з дитинства, проте для широкого загалу презентувала їх лише у віці 27 років, коли почала викладати відео на YouTube. У жовтні 2018 року вийшов перший відеокліп "Рибки", а потім другий відеокліп — на пісню "Голови"[, який протягом місяця набрав 1 000 000 переглядів.

У 2020 році стає учасницею шоу "Танці з зірками". 15 січня 2021 року стала володаркою призу глядацьких симпатій премії Music Moves Europe Talent Awards.

Раніше повідомлялося, чому творчість аlуопа аlуопа розірвала українські чарти і не тільки їх. Українська реп-виконавиця аlуопа аlуопа увірвалася у вітчизняні хіт-паради із запальним репом і одразу наробила неабиякого галасу.