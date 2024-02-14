Сімейна схожість: чим принцеса Шарлотта так схожа на принцесу Анну

Юна принцеса дуже нагадує деяких членів королівської родини. І її двоюрідна бабуся, королівська принцеса Анна не стала винятком.

Принцеса Анна постійно посідає перше місце як одна з найбільш працьовитих членів королівської сім'ї завдяки кількості офіційних зобов'язань, які вона виконує щороку. І хоча її внучатій племінниці, принцесі Шарлотті, лише вісім років, вона вже починає виконувати деякі з найпростіших обов'язків. І робить це з явним натхненням. Фанати королівської сім'ї вже відзначили, що між Анною і Шарлоттою є багато спільного. Про це пише Hello.

Восьмирічна дочка принца Вільяма і Кейт Міддлтон рідко виходить у світ. Але журналісти зазначають, що вона завжди поводиться дуже відповідально і серйозно. Шарлотта навіть встигає стежити за своїми братами, які іноді починають балуватися в невідповідний момент.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

І в таблоїдах Шарлотту часто порівнюють з її численними королівськими родичами. Її зовнішня схожість із покійною королевою Єлизаветою незаперечна, але манерою поведінки принцеса дуже нагадує іноді свою двоюрідну бабусю, рідну сестру короля Чарльза — королівську принцесу Анну.

Принцеса Анна Фото: Getty Images

До того ж саме Шарлотта може отримати той самий почесний титул, що і її двоюрідна бабуся. Дочка принца Вільяма також може стати королівською принцесою, як і Анна .

Анна і Шарлотта поділяють любов до балету

Балет був хобі членів королівської сім'ї протягом кількох поколінь. Принцеса Діана, як відомо, сама займалася балетом. А королева Камілла, як з'ясувалося, іноді відвідує танцювальні класи в Королівській академії танцю (RAD).

Але те, що і принцеса Анна займалася балетом, стало відомо тільки чотири роки тому. Анна навчалася в танцювальному клубі в 1950-х і робила успіхи.

А нещодавно принц і принцеса Уельські розповідали про любов своєї доньки до балету. Кейт вперше згадала про це ще 2017 року.

Принцеса Шарлотта з матір'ю Фото: Getty Images

"Моя дочка Шарлотта любить танцювати, вона любить балет і чечітку", — розповіла Кейт у бесіді. А принц Вільям зізнався, що його дочка настільки захоплена балетом, що не знімає пачку навіть вдома.

Тісний зв'язок із батьками

Обидві принцеси мають знаменитий тісний зв'язок зі своїми батьками, принцом Філіпом і принцом Вільямом.

Близькі друзі та сім'я раніше відкрито говорили про стосунки принца Філіпа з його дітьми, причому багато хто стверджував, що Анна була його улюбленою дитиною.

Принцеса Анна з батьком Фото: Getty Images

Ейлін Паркер, дружина близького друга принца Філіпа Майка Паркера, раніше розповідала, що принцу завжди було веселіше з Анною. "Чарльз більше схожий на королеву, а Анна дуже схожа на принца Філіпа", — говорила вона. Також Анна успадкувала любов до спорту від свого покійного батька. Він навчав її плавати і їздити верхи.

Принцеса Шарлотта з батьком Фото: Getty Images

У принцеси Шарлотти неймовірно близькі стосунки зі своїм батьком принцом Вільямом. Вони разом вболівають на футбольних матчах і їх часто можна побачити за таємною бесідою.

Обидві принцеси неймовірно захоплені спортом

Крім любові до танців, принцеса Анна і принцеса Шарлотта завжди виявляли любов до спорту, яка, як уже згадувалося, дісталася їм від їхніх батьків.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Раніше принцеса Кейт розповідала, що її діти обожнюють грати в регбі та футбол у саду. І у Шарлотти чудово виходить. Вона ще занадто мала, щоб виступати на змаганнях, але цілком імовірно, що вона зможе піти по стопах своєї двоюрідної бабусі, яка виявляла схильність до змагань з раннього віку. І навіть брала участь в Олімпійських іграх 1976 року.

Любов до тварин

Усі члени королівської сім'ї Великої Британії дуже люблять тварин. І це не секрет. Принцеса Анна, як і її мати, покійна королева Єлизавета, любить коней. І навіть брала участь в Олімпійських іграх 1976 року. А 1971 року вона виграла в індивідуальному заліку Чемпіонат Європи з кінного триборства.

Принцеса Анна на коронації Чарльза Фото: Getty Images

Принцеса навіть виступала на Чемпіонаті Європи з кінного триборства, проведеному в Києві з 6 по 9 вересня 1973 року. У 1986-1994 роках була президентом Міжнародної федерації кінного спорту.

Принцеса Шарлотта зі своїм собакою Фото: dukeandduchessofcambridge

Шарлотта напевно познайомилася з кіньми з сімейної стайні. І перший раз сіла в сідло, коли їй було трохи більше року. Але поки вона більше часу проводить із собаками. Брат Кейт, Джеймс Міддлтон, подарував їм ще одне цуценя кокер-спанієля з виводку його власної собаки Елли. Чорного кокер-спаніеля назвали Орлою. Шарлотта навіть позувала з Орлою для офіційного фото.

Нагадаємо, раніше інсайдер розповідав, чому принцеса Шарлотта така популярна в школі.