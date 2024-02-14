Дівчина колишнього чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу показала сюрприз від коханого (фото)

Роман Мурата й Анастасії стрімко розвивається. Дівчина вкотре зізналася в коханні своєму обранцеві.

Анастасія, нова дівчина турецького та українського бізнесмена, ресторатора Мурата Налчаджиоглу показала, як її привітав коханий у День святого Валентина. Відповідну публікацію вона зробила на своїй сторінці в Instagram.

Видно, що вся кімната романтично прикрашена червоними кульками у вигляді сердець, а біля вікна стоїть букет квітів і велика м'яка іграшка.

Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Таку романтичну та святкову атмосферу дівчина прокоментувала так: "Ось такий добрий ранок. Мені так подобається дивитися, як ти щось робиш. Подобається просто дивитися з тобою фільми або готувати вечерю. Усі моменти з тобою наповнені любов'ю, позитивом і теплом".

Анастасія зізналася Мурату в коханні та зазначила, що хотіла б, щоб їхні стосунки тривали все життя.

"Хочу, щоб вони тривали вічність. Я так сильно тебе люблю", — написала вона.

Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Раніше, 18 жовтня, 46-річний Мурат Налчаджиоглу спровокував чутки про розлучення з 27-річною дружиною Лілією. Українська візажистка, своєю чергою, також почистила соцмережі. Крім цього, Лілія відписалася від підприємця.